У Китаї суттєво сповільнився ріст населення. Чим це загрожує?

59 хвилин(и) тому

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За даними уряду, опублікованими у вівторок, населення Китаю зростало найменшими темпами за останні десятиліття.

Середньорічний темп приросту за останні 10 років становив 0,53%, порівняно з 0,57% між 2000 і 2010 рр., внаслідок чого кількість населення досягла 1,41 млрд.

Результати перепису, який проводять раз на 10 років, мають змусити Пекін сильніше заохочувати сім'ї мати більше дітей.

Перепис провели наприкінці 2020 року, у ньому взяли участь близько семи мільйонів опитувачів, які збирали інформацію по всьому Китаю.

Враховуючи величезну кількість опитаних людей, перепис вважають найбільш вичерпним ресурсом про населення Китаю.

Що відомо про народжуваність у Китаї?

Нін Джиже, керівник Національного статистичного бюро, заявив, що минулого року народилося 12 мільйонів немовлят - значне зменшення порівняно з 18 мільйонами новонароджених у 2016 році.

Однак він додав, що це "все одно значна кількість".

За його словами, нижчий рівень народжуваності є природним результатом соціального та економічного розвитку Китаю.

Мірою того, як країни стають більш розвиненими, народжуваність, як правило, падає - через освіту та інші пріоритети, такі як кар'єра.

Наприклад, сусідні Японія та Південна Корея за останні роки також спостерігають падіння народжуваності до рекордних мінімумів, попри різні державні стимули для родин мати більше дітей.

Минулого року Південна Корея вперше в історії зафіксувала більше смертей, ніж народжень. Це викликало нову тривогу в країні, яка вже має найнижчу в світі народжуваність.

Скорочення населення є проблематичним через зворотну вікову структуру, коли літніх людей більше, ніж молодих.

За таких умов у майбутньому не буде достатньо працівників для підтримки людей похилого віку, і може виникнути підвищений попит на послуги охорони здоров'я та соціальну допомогу.

Хіба Китай вже не намагався це вирішити?

Так. У 2016 році уряд припинив суперечливу політику однієї дитини і дозволив парам мати двох дітей.

Але реформа не зупинила падіння народжуваності в країні, попри дворічне зростання відразу після цього.

Пані Юе Су, головна економістка з The Economist Intelligence Unit, каже: "Хоча політика щодо другої дитини позитивно вплинула на народжуваність, вона виявилася короткостроковою за своїм характером".

Були сподівання, що Китай може взагалі відмовитись від політики планування сім'ї, враховуючи нові результати перепису, але цього не відбулося.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китай може зіткнутися із проблемою старіння населення

Населення Китаю протягом багатьох років визначала політика однієї дитини, яку запровадили в 1979 році, щоб уповільнити приріст населення.

Сім'ї, які порушували правила, стикалися зі штрафами, втратою роботи та інколи примусовими абортами.

Про що ще розповів перепис?

Населення працездатного віку Китаю, тобто люди віком від 16 до 59 років, також зменшилось на 40 мільйонів порівняно з останнім переписом 2010 року. Але головний методист Цзень Юпін заявив, що його загальна кількість залишається великою - 880 мільйонів.

"У нас все ще є чимала робоча сила", - сказав він.

Однак економістка пані Юе попередила, що в подальшому зменшення робочої сили обмежить потенційне економічне зростання Китаю.

Вона додала: "Демографічний дивіденд, який сприяв економічному піднесенню країни протягом останніх десятиліть, має швидко зникнути".

Державні ЗМІ Китаю вже говорять про те, що кількість населення почне падати наступного року.

Комуністичні лідери Китаю вже заявляли, що для того, щоб задовольнити економічні вимоги, потрібно збільшити пенсійний вік. Через це у робітників країни може побільшати роботи.

Експерти попередили, що будь-яка зміна кількості населення Китаю, наприклад його зменшення, може значно вплинути на інші частини світу.

Доктор І Фусян, науковець з Університету Вісконсин-Медісон, каже: "Економіка Китаю зростала дуже швидко, і багато галузей у світі покладаються на Китай. Скорочення населення матиме широкий вплив".

Матеріал підготований за участю кореспондентки BBC Їп Вай Ї