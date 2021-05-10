Військові попередили Макрона про загрозу "громадянської війни" у Франції у новому листі

1 година тому

Автор фото, AFP

У Франції опубліковано новий відкритий лист з попередженням про загрозу громадянської війни у країні. Стверджується, що лист зібрав вже понад 160 000 підписів громадян, зокрема, військових.

Лист, опублікований у консервативному журналі Les Valeurs Actuelles, звинувачує французький уряд в "поступках" ісламізму.

"Мова йде про виживання нашої країни", - йдеться в тексті, який, як стверджується, написали анонімні військові, які шукають підтримки в співгромадян.

Уряд Франції засудив нового листа, а також аналогічний лист про загрозу громадянської війни, який у квітні з підписами 20 відставних генералів опублікував той самий журнал.

Як повідомляє агентство AFP, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен назвав останній лист "грубим маневром" і звинуватив його анонімних підписантів у браку "сміливості".

У квітні після появи першого листа міністр Збройних сил Флоранс Парлі заявила, що підписантів покарають за порушення закону, що забороняє резервістам або військовослужбовцям публічно висловлювати свою думку про релігію і політику.

Однак лідерка ультраправих Марін Ле Пен, кандидатка на президентських виборах наступного року, висловилася на підтримку приблизно 1 000 військовослужбовців, які підтримали квітневий лист 20 відставних генералів.

Нового листа журнал Les Valeurs Actuelles опублікував пізно ввечері в неділю. Проте кількість і військовий ранг його підписантів, які, як стверджується, є чинними військовослужбовцями, залишаються неясними.

Про що йдеться в листі

Автори листа описують себе як частину молодого "покоління вогню" - військових, які служили в Афганістані, Малі та Центральноафриканській Республіці, де воювали проти джихадистів, або ж брали участь в антитерористичних операціях у Франції.

Наголошується, що дехто втратив бойових побратимів у цих війнах та операціях: "Вони пожертвували собою, щоб знищити ісламізм, якому ви йдете на поступки на нашій землі".

"Ми бачимо насильство в наших містах і селах. Ми бачимо, що ненависть до Франції та її історії стає нормою", - пишуть підписанти.

Вони кажуть, що бачили поглинуті криміналом французькі передмістя під час антитерористичних операцій, і звинувачують представників деяких релігійних громад в тому, що Франція для них нічого не значить,"є нічим іншим, як об'єктом сарказму, презирства і навіть ненависті".

Автори листа засуджують критику на адресу відставних генералів, які підписали попередній лист з попередженням про загрозу війни у квітні.

"Наші старші побратими - це бійці, які заслуговують на те, щоб їх поважали. Це, наприклад, старі солдати, честь яких ви топтали останніми тижнями".

"Це люди, які боролися проти всіх ворогів Франції, люди, до яких ви поставилися як до бунтівників, коли їх єдина провина полягає в тому, що вони люблять свою країну і оплакують її очевидне падіння. Тож нам, тим, хто нещодавно почав службу, потрібно вийти на арену, щоб мати честь говорити правду", - йдеться у листі.

Підписанти впевнені, що країні загрожує громадянська війна.

"Так, якщо вибухне громадянська війна, військові будуть підтримувати порядок на своїй землі, тому що їх про це попросять. Ніхто не може бажати такої жахливої ситуації, наші старші побратими не більше за нас, але так, знову ж таки, у Франції назріває громадянська війна, і ви це чудово знаєте".

Лист завершується закликом до політиків та чиновників: "Дійте, пані та панове. Мова йде не про продовження ваших мандатів чи завоюванні нових. Мова йде про виживання нашої країни, вашої країни".

Нещодавно той самий журнал Les Valeurs Actuelles вийшов з обкладинкою "Чи може армія врятувати Францію?"

Обидва листи, квітневий та травневий з'явилися на тлі дискусій щодо законопроєкту який має подолати те, що президент Емманюель Макрон назвав "ісламським сепаратизмом".

Крок у невідоме

Г'ю Скофілд, кореспондент BBC у Парижі

Через їхню анонімність неможливо оцінити, наскільки автори цього нового листа представляють рядових військових. Петиції в інтернеті, в яких ніхто не зобов'язаний називати своє ім'я, не можуть розглядатися як переконливий доказ чого-небудь.

Проте, не дивно, якщо подібний загальний песимізм з приводу становища у Франції дійсно став звичайним явищем в казармах і серед офіцерів по всій країні.

Більшість французьких мирних мешканців також стурбовані насильством, наркоторгівлею та ісламізмом, тому серед військових, які інстинктивно більш прив'язані, ніж більшість інших людей, до традицій, законності та влади, навряд чи є незвичайним підтримувати такі погляди.

Що викликає суперечки, так це готовність виступити публічно і стерти кордони між військовою службою і політичним життя. І щодо цього у збройних силах буде багато незгодних з авторами листів. Водночас аналіз ситуації - навіть попередження про дезінтеграцію і громадянську війну - може бути широко поширеним.

Але закликати до політиків "діяти", щоб зупинити гниття, з непрямим попередженням "або інакше", якщо цього не зробите: це крок в невідоме, якому люди, які мають вагу в збройних силах Франції - вище керівництво - безумовно не потурають.