Бразильця Лусваргі, який воював проти України на Донбасі, арештували
У Бразилії арештовано Рафаеля Лусваргі, який раніше воював на Донбасі проти ЗСУ. Його підозрюють у незаконному обігу наркотиків та зберіганні зброї, повідомляють провідні бразильські видання Globo та Folha de S.Paulo.
Як повідомляє Globo, 36-річного Лусваргі затримала військова поліція у місті Президенті-Пруденті у штаті Сан-Паулу. У нього вдома знайшли 25 кг канабісу, певну кількість речовини, схожої на кокаїн, та 350 боєприпасів калібром 9 мм.
Лусваргі повідомив поліцейським, що повернувся до Бразилії приблизно місяць тому і шукав у штаті Сан-Паулу роботу. Він стверджує, що погодився зберігати в себе вдома наркотики та зброю за винагороду 3 000 бразильських реалів на місяць ( приблизно 573 долари США).
В підсумку його арештували за незаконний обіг наркотиків та незаконне зберігання зброї.
Речовину, схожу на кокаїн, експертиза так і не змогла ідентифікувати, але в ній знайшли тетрагідроканабінол -психоактивний компонент канабісу.
Лусваргі у 2014-2015 роках воював на Донбасі проти українських військових. У 2016 році його затримали в аеропорту "Бориспіль" під час спецоперації СБУ.
У травні 2019 року Лусваргі засудили в Україні на 13 років ув'язнення за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій та незаконних збройних формувань на території України. Проте вже у грудні 2019 року його передали під час обміну полоненими бойовикам "ДНР" та "ЛНР".
Чим відомий Лусваргі
Рафаель Лусваргі народився 1984 року в місті Сан-Паулу в Бразилії. У 18 років вступив до французького Іноземного легіону, де відслужив три роки.
Протягом 2006-2009 років служив у бразильській військовій поліції.
Два роки навчався в Курському медичному університеті, але медиком так і не став. Намагався вступити до лав російської армії, але йому відмовили.
Долю Лусваргі змінили протести проти проведення Чемпіонату світу з футболу у Бразилії у червні 2014 року, які супроводжувалися сутичками. Він став "обличчям протестів", його арештували за підбурювання до насильства і "спротив поліції", звинувачували в належності до анархістського "Чорного блоку".
У матеріалах українського суду зазначено, що Рафаель Лусваргі у вересні 2014 - жовтні 2015 років перебував у лавах різних загонів бойовиків - у батальйоні "Призрак", "14-му батальйоні територіальної оборони "ЛНР", донських козаків, батальйоні "Вікінг", а також у "регулярної армії "ДНР". У цих загонах він був керівником роти, інструктором та розвідником.
У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ в аеропорту "Бориспіль". Як повідомили у спецслужбі, його "спеціально заманили" в Україну пропозицією роботи в галузі морських перевезень і затримали одразу після приїзду.
У січні 2017 року Печерський суд Києва засудив Рафаеля Лусваргі до 13 років в'язниці за двома статтями: створення терористичної організації та незаконних збройних формувань. Під час процесу він визнав свою провину.
Проте пізніше адвокат екс-бойовика Валентин Рибін подав апеляцію.
17 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував попередній вирок Лусваргі "як незаконний та необґрунтований" та призначив новий розгляд його справи у суді першої інстанції. Водночас суд продовжив утримання Лусваргі під вартою.
"Вирок був скасований, тому що Печерський райсуд неправильно проводив судові засідання", - пояснив в коментарі BBC News Україна адвоката Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін.
У грудні того ж року чоловіку замінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання терміном на два місяці. Коли бразилець перебував на волі, він жив в одному з київських монастирів Української православної церкви (Московського патріархату).
4 травня 2018 року у Києві представники Національного корпусу схопили Лусваргі і силоміць привели до будівлі СБУ, вимагаючи його покарання за участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів.
7 травня 2018 року Павлоградський районний суд арештував Рафаеля Лусваргі, його арешт неодноразово продовжували.
У травні 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив бразильця до 13 років ув'язнення за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій та незаконних збройних формувань на території України.
В прокуратурі зазначили, що обвинувачений визнавав свою провину в участі у незаконних збройних формуваннях, але заперечував участь у діяльності терористичних організацій. Окрім позбавлення волі, вирок бразильцю передбачав конфіскацію майна та стягнення витрат на експертизи у сумі приблизно 15 тисяч гривень.
У грудні 2019 року його передали бойовикам під час обміну полоненими.
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