Обстріли Єрусалима і десятки жертв на Близькому сході

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місто Ашкелон обстріляли з сектору Газа

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль і Палестинську автономію до миру і припинення насильства.

У понеділок Рада Безпеки ООН провела екстрену нараду за закритими дверима у зв'язку з новим загостренням на Близькому Сході.

У понеділок рух ХАМАС здійснив ракетний обстріл по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстріляли об'єкти у секторі Газа.

Автор фото, Getty Images

Палестинські чиновники заявляють про 22 вбитих, серед яких є діти. Ізраїльські військові стверджують, що серед вбитих щонайменше 15 членів руху ХАМАС, який контролює сектор Газа.

Ситуація в регіоні загострювалася упродовж кількох тижнів, а поштовхом для такої масштабної ескалації стали зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. Все почалися в минулу п'ятницю.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Старий Єрусалим став центром протистоянь ізраїльської поліції та палестинців

Палестинці, які прийшли на останню п'ятничну молитву священного місяця Рамадан, спробували закидати камінням поліцейських.

Так вони протестували проти намірів Ізраїлю виселити кілька арабських сімей зі східної частини Єрусалима.

Ізраїльські поліцейські застосували у відповідь гумові кулі і сльозогінний газ.

За кілька днів вуличних заворушень постраждали понад 300 людей.

ХАМАС пообіцяв помститися і за минулу добу випустив по Ізраїлю щонайменше 150 ракет - частина з них впали на відкритій місцевості, деякі долетіли до Єрусалима та прилеглих населених пунктів.

"Весь день у понеділок в місті вили сирени повітряної тривоги. Тільки в нашому районі ми чули три виразних вибухи ", - розповіла ВВС мешканка єврейської частини Єрусалима Рут Шакед.

Під час одного з обстрілів евакуювали парламент Ізраїлю.