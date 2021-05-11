Фінал Ліги Чемпіонів забрали в Стамбула. Куди і чому

1 година тому

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УЄФА вирішує, де провести фінал Ліги Чемпіонів після того, як гру забрали у Стамбула.

Спортивне змагання вирішили перенести зі Стамбула після того, як Туреччину внесли до червоного списку для подорожей британців через спалах коронавірусу. Це означає, що вболівальники не можуть туди поїхати.

У фіналі зіграють дві британські команди - "Челсі" та "Манчестер Сіті". Матч має відбутись 29 травня.

Тепер УЄФА розглядає як варіант для фіналу Португалію та стадіон "Уемблі" у Лондоні.

Представники УЄФА та уряду Великої Британії зустрілися в понеділок, щоб обговорити перенесення гри зі Стамбула.

Португалія входить до зеленого списку, тому вболівальникам дорога туди відкрита.

Матч також можна було б провести на "Уемблі", але для цього потрібне рішення уряду, який досі не зумів домовитись з УЄФА.

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У Португалії розглядали варіанти міст Порту та Лісабона.

Що у Стамбулі?

Через новий спалах коронавірусу в Туреччині оголосили про повний локдаун, починаючи з 29 квітня.

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У країні запровадили комендантську годину, закрили заклади і обмежили роботу транспорту, але всі ці заборони не стосуються туристів.

Багато країн заборонили польоти у цю країну, натомість українські туристи зараз вільно подорожують у Туреччину та Стамбул.