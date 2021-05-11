Стрілянина у школі в російській Казані: дев'ятеро загиблих

1 година тому

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Дев'ятеро людей загинули, за попередніми даними, через стрілянину у школі столиці російської республіки Татарстан - Казані, повідомляють ЗМІ. Серед загиблих більшість дітей.

12 дітей і один дорослий після стрілянини потрапили до лікарні.

Про вісьмох загиблих школярів і вбитого вчителя у російській школі повідомили дві державні агенції РФ - ТАСС і РІА "Новини", посилаючись на свої джерела.

Кількість жертв все ще уточнюється. Йдеться про школу №175 російського міста Казань.

"Ми втратили сімох дітей, учнів восьмого класу - четверо хлопчиків, три дівчинки. Вони загинули ось тут на третьому поверсі. Це велика трагедія", - заявив Рустам Мінніханов, президент Татарстану.

За його словами, нападника затримали, йому 19 років, на ньому була зареєстрована зброя.

Про нападників надходить суперечлива інформація. За деякими даниим, був один, за іншими - двоє.

Нападники, яких, за попередніми даними, було двоє, відкрили вогонь поруч зі школою, а пізніше там прогримів вибух.

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Стріляв 17-річний підліток, його затримали, повідомляє російська агенція РІА Новини.

Дітей евакуювали, заявили у пресслужбі мерії Казані. У телеграм-каналі "Їду в Татарстан" з'явилося відео, як зі школи виносять поранених дітей. На інших відео видно, що деякі школярі вистрибували з вікон.

Підліток проніс зброю в школу, розповіло джерело у шкільній адміністрації. "Прийшов учень, приніс зброю, поранив однокласників", - сказав співрозмовник російської агенції "Інтерфакс".

Про вік загиблих поки що немає інформації.

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Другий нападник нібито все ще у школі. Місцеві ЗМІ публікують фото евакуації дітей. За деякими даними, у школі вже працює ОМОН, дітей закривають у кабінетах.

У жовтні 2018 року внаслідок вибуху і стрілянини у політехнічному коледжі в Керчі загинула 21 людина.

18-річний студент коледжу Владислав Росляков влаштував стрілянину і підрив вибухового пристрою, після чого наклав на себе руки.

Більшість жертв нападу у Керчі померли від вогнепальних поранень. Всього в результаті нападу постраждали понад 50 людей.