На берег Гангу винесло пів сотні тіл. Як це пов'язане з Covid-19 в Індії

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Річка Ганг вважається священною в Індії

Тіла щонайменше 40 людей винесло на берег річки Ганг на півночі Індії. Про це розповіли індійські чиновники. Є дані й про 100 знайдених тіл.

У понеділок ВВС отримала підтвердження, що цей інцидент мав місце поблизу кордону між штатами Біхар та Уттар-Прадеш.

Поки що незрозуміло, як трупи там опинилися. За повідомленнями місцевих ЗМІ, є припущення, що вони можуть бути жертвами Covid-19.

Деякі ЗМІ повідомляли, що знайшли близько 100 тіл, і що їхній стан свідчить про те, що вони могли бути в річці кілька днів.

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"Є ймовірність того, що ці тіла потрапили у річку з Уттар-Прадеш", - сказав місцевий чиновник Ашок Кумар у розмові з ВВС після опитування місцевих жителів.

За його словами, тіла поховають або кремують.

Автор фото, EPA Підпис до фото, В Індії вірять, що купання в Ганзі очищує від гріхів

Наскільки все погано в Індії?

Чиновники заявили, що тіла, схоже, частково обгоріли. Ймовірно, вони потрапили до річки, бо у штаті Уттар-Прадеш вздовж Гангу практикують кремацію жертв коронавірусу, повідомляє індійський канал новин NDTV.

Деякі місцеві жителі та журналісти повідомили BBC Hindi, що дефіцит деревини для кремації та зростання витрат, пов'язаних з похоронами, не залишають родинам іншого вибору, як занурити тіла померлих від коронавірусу прямо в річку.

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Місцева жителька Чандра Мохан розповіла: "Приватні лікарні грабують людей. У простих людей не залишається грошей, щоб заплатити священнику і за кремацію. Вони просять 27 доларів, аби лише взяти труп з швидкої допомоги. Річка стала їхнім останнім варіантом, тому люди занурюють трупи в річку".

Уттар-Прадеш є найбільш густонаселеним штатом Індії. Друга хвиля коронавірусу спустошує Індію.

Кількість смертей значно зросла за останні тижні. Більшість крематоріїв країни переповнені.

Зараз країна є епіцентром глобальної пандемії.

За даними Університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в Індії сталося понад 22,6 мільйона випадків коронавірусу та 246 тис. смертей, пов'язаних з ковідом.

Експерти вважають, що реальна кількість загиблих може бути набагато більшою.