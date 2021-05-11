Зеленський: відведення російських військ ми не бачимо

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Зеленський заявив, що Росія не поспішає відводити свою армію від кордонів України - відійшли лише кілька тисяч військових з анексованого Криму.

"Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту [Росії] пішло назад, але це лише ті, хто був у тимчасово окупованому Криму", - заявив глава держави під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

"Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії - ми зменшення там не фіксуємо", - додав Володимир Зеленський.

Він відзначив, що і нові російські бригади до України не прибувають: "Збільшення також не фіксуємо".

На питання про можливість військового вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський відповів, що "дійсно, могла б бути потужна ескалація".

"На сьогодні це зупинилося. Але тут ніхто не може нічого гарантувати. Те, що ми бачимо, - ескалація зменшилася за місяць - це точно", - розповів президент.

"Далі - будемо вірити, що повномасштабної війни не буде", - висловив сподівання Володимир Зеленський.

Автор фото, Conflict Intelligence Team Підпис до фото, Росія почала нарощувати свої сили біля України з березня цього року

У березні-квітні 2021 року Росія стягнула до кордонів України та в анексований Крим більше 100 тис. своїх військ.

Були створені великі військові табори неподалік українських кордонів, наприклад, у Воронезькій області.

У Москві це пояснили раптовими навчаннями у відповідь на навчання НАТО.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення навчань та майбутнє відведення військ.

Водночас реального відведення контингенту військові оглядачі не відзначають, а те, що відбувається - невелике повернення російських військових у пункти дислокації без техніки, яка все ще залишається біля України.

Колишній голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю BBC News Україна відзначив, що відведений російський контингент можна швидко повернути назад до українських кордонів, де залишається техніка.

Муженко прогнозує періодичні загострення у відносинах з Росією, а особливо ризик ескалації зростає до Дня незалежності та під час навчань "Запад-2021" у Білорусі у вересні.