Скляний міст розвалився. Як у Китаї турист застряг на висоті 100 метрів

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Xinhua/Weibo

Турист застряг на підвісному скляному мосту на північному сході Китаю після того, як раптовий штормовий вітер розбив прозорі панелі навколо нього.

Чоловік перебував на 100-метровому мосту на горі Піян у місті Лунцзін, коли раптово налетіла негода.

Пориви вітру зі швидкістю до 150 км на годину вибили скляні панелі мосту, заблокувавши туриста у пастку на величезній висоті.

На місце події кинулися пожежники. Однак, як повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа, йому вдалося самостійно повернутися у безпечне місце за допомогою місцевого персоналу.

На фото, опублікованих в соціальних мережах, видно, як чоловік чіпляється за край мосту, оточеного дірами там, де раніше були скляні панелі.

Повідомляють, що турист не постраждав, але його відвезли до лікарні для обстеження.

Наразі він перебуває у "стабільному емоційному і фізичному стані".

Гірський курорт Піян закрили на час розслідування.

Скляні мости є популярною туристичною візитівкою Китаю.

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, У Києві відкрили міст зі скляними елементами. Проте час від часу з ними виникають проблеми

Зараз у країні налічують близько 2300 таких мостів, є також багато скляних доріжок та гірок.

Це не перша подібна аварія у Китаї. У 2018 році у провінції Хебей закрили 32 скляні атракціони, зокрема мости, пішохідні доріжки та оглядові майданчики, для перевірки їхньої безпеки.

У 2019 році одна людина загинула, шість отримали поранення після того, як впали зі скляної гірки у провінції Гуансі.

У 2016 році турист отримав травму внаслідок падіння каменів під час прогулянки скляною доріжкою у міському окрузі Чжанцзяцзе, провінція Хунань.