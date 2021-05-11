Суд Португалії покарав винних у смерті українця. Але не за вбивство

47 хвилин(и) тому

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Троє працівників міграційної служби Португалії отримали від 7 до 9 років за ґратами за побиття українця, який помер від побоїв у аеропорті Лісабона.

Утім, їх визнали винними у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, але не у вбивстві, як йшлося на початку суду.

У заключному слові на судових слуханнях у квітні цього року прокурор визнав, що не має доказів того, що підсудні мали намір вбивати затриманого українця.

У березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорті Лісабона через те, що він не мав робочої візи та відмовився сісти на зворотній рейс до України.

Суд встановив, що під час допиту працівники Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) били його кийками і зламали ребра, - пізніше це підтвердив розтин.

Як писала місцева преса, що висвітлювала процес, після побиття українця залишили в камері, поклавши обличчям в підлогу, а руки залишили скутими в наручниках за спиною, через що чоловік повільно задихнувся. Водночас адвокати підсудних зауважували, що в нього було похмілля, і він міг померти від природніх причин.

Двоє з працівників SEF отримали по 9 років тюрми, а третій - 7 років.

Через скандал довкола смерті Ігоря Гоменюка тодішня голова SEF Кріштіна Ґатойнш пішла у відставку. Вона заявляла, що не має сумнівів у тому, що Ігор Гоменюк зазнав тортур.

У грудні 2020 португальський уряд вирішив сплатити родині загиблого - дружині та двом дітям, які залишилися в Україні - компенсацію у 700 тисяч євро.