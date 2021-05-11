Індійський штам коронавірусу визнали одним з найнебезпечніших

1 година тому

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Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) віднесла виявлений в Індії штам коронавірусу до "мутації, що викликає занепокоєння" у світових масштабах.

ВООЗ твердить, що мутація B.1.617 поширюється легше, ніж інші різновиди вірусу, а також потребує ретельнішого вивчення.

За даними ВООЗ, цей варіант коронавірусу вже розповсюдився у понад 30 країнах.

Раніше подібну увагу організації привернули так звані британський, південноафриканський та бразильський штами коронавірусу. Фактично їх позначили однаково за рівнем небезпеки.

При цьому індійський штам перейшов із категорії "цікавої мутації" до "мутації, що викликає занепокоєння".

Наразі спостереження свідчать, що певний штам вірусу відповідає одному з таких критеріїв: швидке розповсюдження, важча форма хвороби, нижча нейтралізація антитілами або менша ефективність ліків та вакцин проти нього.

Наразі дослідники вивчають, чи не став саме цей штам вірусу причиною масштабного сплеску кількості нових захворювань та смертей в Індії, де лікарні переповнені пацієнтами, яким не вистачає кисню, а у крематоріях не встигають спалювати померлих.

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Індійський уряд вже заявив, що є свідчення зв'язку між новим штамом та смертельною хвилею хвороби, що "накрила" усю країну. Проте "повністю встановити" це ще не вдалося.

У ВООЗ вважають, що наявні вакцини проти коронавірусу можуть бути ефективними і проти індійського штаму. Проте там не відкидають і "зниження нейтралізації" нової мутації хвороби.

Нова хвиля - від індійського штаму?

В Україні остерігаються нової хвилі Covid-19, що може бути пов'язана саме із розповсюдженням індійського штаму. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав це "серйозним викликом".

"Над світом зависла нова загроза нового штаму коронавірусу, який вже наробив чимало горя в Індії і підступається до кордонів нашої країни. Цей вірус вже зафіксований в Польщі, в Румунії, тому для нас це достатньо серйозний виклик", - заявив урядовець на брифінгу 11 травня.

За словами міністра, індійський штам вражає не лише органи дихання, а й шлунково-кишковий тракт та нирки, а у хворих спостерігають важку інтоксикацію організму.

"Також фіксуються випадки сліпоти та мікромікозу - уражень слизових оболонок носу та горла", - повідомив Максим Степанов.

Мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Її спричиняє мукорна цвіль, яка зазвичай зустрічається у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють.

Вона впливає на носові пазухи, мозок, легені і може загрожувати життю хворих на цукровий діабет або людей зі зниженим імунітетом, таких як онкохворі або люди з ВІЛ/СНІДом.

Індійські лікарі вважають, що мукормікоз, загальний рівень смертності від якого становить 50%, може бути спричинений використанням стероїдів - рятувальним засобом для важких пацієнтів із Covid-19.