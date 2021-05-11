Новий український правопис залишається: Апеляційний суд став на бік уряду

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Шостий апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) щодо скасування нового українського правопису.

"Апеляцію Кабінету міністрів України по цій справі повністю задоволено, - написала у Telegram заступник міністра юстиції Валерія Коломієць. - Тому шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були і залишаються чинними".

Як заявили адвокати позивачів, які оскаржували новий правопис, суд не оприлюднив мотивів свого рішення. Крім того, на це рішення вони подадуть касацію.

"Зараз апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо українського правопису. Підстави дізнаємось пізніше", - написав у Telegram один з адвокатів Ростислав Кравець.

Позивачі та їхні адвокати наполягають, що уряд не мав повноважень своєю постановою змінювати правопис. Уряд наполягає, що такі повноваження в нього є.

Постанову про нову редакцію українського правопису ухвалили у травні 2019 року. А запрацювала вона з червня того ж року.

Новий правопис замінив старий, що діяв від 1992 року. Нову редакцію розробляла Національна комісія з питань правопису.

Нові правила викликали неоднозначну реакцію в суспільстві.

Проти рішення уряду щодо нового правопису подали два позови, які Окружний адміністративний суд Києва об'єднав в одне провадження.

У січні 2021 ОАСК скасував постанову уряду про новий правопис. В суді заявили, що уряд, ухвалюючи постанову, діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства.

У березні цього року Мін'юст оскаржив це рішення. До моменту розгляду апеляції скасування правопису не набувало чинності й продовжували діяти нові правила.