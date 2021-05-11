13-річний хлопчик заснув у сміттєвому баку. Його розчавив сміттєвоз

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Троє хлопців спали у смітнику в містечку Порт-Лінкольн на півдні Австралії

13-річного хлопчика на смерть розчавив сміттєвоз після того, як він заснув у смітнику в австралійському місті Порт-Лінкольн.

Водій не знав, що хтось був у смітнику, поки його не перекинули до кузова вантажівки.

Двоє інших дітей, віком 11 та 12 років, також спали в промисловому смітнику, але одному вдалося врятуватися, а інший відбувся легкими травмами.

Наразі проводять розслідування, чому троє хлопчиків спали на вулиці, повідомила поліція місцевим ЗМІ.

Джо Кларк, генеральна директорка доброчинної організації West Coast Youth and Community Support в Південній Австралії, сказала Port Lincoln Times, що всі троє хлопців були "частими гостями" у їхньому центрі, і персонал їх знав.

За її словами, хлопець, який загинув, "не був бездомним, він був молодою людиною, яка, як і багато молоді, намагалася зорієнтуватися та знайти своє місце у дорослому житті, і з різних причин спала на вулиці".