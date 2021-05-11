Стрілянина у школі в Росії та обшуки у Медведчука. Теленовини ВВС

57 хвилин(и) тому

У випуску 11 травня:

Генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука у державній зраді, в його будинку та офісах проводять обшуки, а сам він начебто зник.

Дев'ять загиблих у російській школі в Казані. Колишній учень розстріляв дітей і вчителів.

Сутички між Ізраїлем та Палестиною посилилися. Сторони обмінюються ракетними ударами, є жертви.

Китайське населення стрімко скорочується. Чому у країні народжують так мало дітей?

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