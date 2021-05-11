Стрілянина у школі в Росії та обшуки у Медведчука. Теленовини ВВС
У випуску 11 травня:
- Генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука у державній зраді, в його будинку та офісах проводять обшуки, а сам він начебто зник.
- Дев'ять загиблих у російській школі в Казані. Колишній учень розстріляв дітей і вчителів.
- Сутички між Ізраїлем та Палестиною посилилися. Сторони обмінюються ракетними ударами, є жертви.
- Китайське населення стрімко скорочується. Чому у країні народжують так мало дітей?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!