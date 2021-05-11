Том Круз відмовився від трьох своїх "Золотих глобусів". Проти чого він протестує

17 хвилин(и) тому

Автор фото, FRANK TRAPPER

Том Круз повернув свої три "Золоті глобуси", протестуючи проти браку різноманітності в органі, який щороку присуджує одну з найпрестижніших премій Голлівуду.

Таким чином Круз відмовився від статуеток, які отримував як найкращий актор в 1990 році за роль ветерана Рона Ковіка у фільмі "Народжений четвертого липня" і в 1997 році за фільм "Джеррі Магваєр". Третю премію він отримав за найкращу роль другого плану у фільмі "Магнолія" у 2000 році.

Склад журі "Золотого глобусу" викликає дедалі більше критики. Зокрема, телеканал NBC, який транслював церемонію вручення "Золотого глобусу" з 1996 року, заявив, що не буде цього робити наступного року.

У NBC заявили, що хочуть побачити "змістовну реформу" від організаторів - Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA).

WarnerMedia, Netflix та Amazon Studios також відмовляються брати участь у заходах, пов'язаних з HFPA.

Члени HFPA, які обирають, кому дістанеться одна з головних кінонагород, стали об'єктом критики через лютневий звіт Los Angeles Times, який показав, що протягом 20 років в цьому органі не було жодного темношкірого представника.

У вівторок HFPA опублікувала графік реформ, заявивши, що хоче впровадити зміни "якнайшвидше" і що "системна реформа давно назріла".

Відповідно до цих планів, склад HFPA переглянуть, щоб забезпечити різноманітність та більшу кількість темношкірих представників.

В HFPA обіцяють, що частка таких членів складе 50% протягом наступних 18 місяців.

Усі учасники будуть проходити навчання з питань різноманітності, рівності та інклюзії, а також навчання з питань обізнаності щодо сексуальних домагань.