Медведчук про звинувачення в держзраді: "Я в Україні і не збираюся ховатися"

1 година тому

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Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що справа про держзраду, як і обшуки - політична розправа через його "принципову політичну позицію".

Про це йдеться в заяві Медведчука, яку опублікувала ОПЗЖ.

Він назвав наказ щодо обшуків, які напередодні проводила в його житлі та офісах СБУ, "протизаконним".

"Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, з порушенням встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді", - заявив Медведчук.

Останні події політик назвав "політичною розправою за його принципову політичну позицію".

"Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", - заявив Медведчук.

За його словами, він має намір брати участь в "законних слідчих діях" та домагатиметься справедливості для себе.

Справа Медведчука

11 травня генпрокурор підписала повідомлення про підозру Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку, щодо яких у лютому українська влада запровадила персональні санкції.

Їх підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Справа стосується трьох епізодів.

Начебто Медведчук сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Крім того, політика підозрюються в тому, що він передав в Росію через Козака інформацію про прихований підрозділ збройних сил України та планував створення проєкту "Промінь", який мав під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, вербувати їх, збирати персональні дані та впливати на внутрішню політику України.

За даними СБУ, Козак перебуває в Росії і повертатись в Україну не планує, а Медведчук в'їхав в Україну 8 травня.