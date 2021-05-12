Чоловік у США застрелив шістьох людей на вечірці, бо "його не запросили"

1 година тому

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28-річний чоловік у США вбив шістьох людей на вечірці на честь дня народження. Він засмутився, бо його не запросили, повідомляють представники штату Колорадо.

Підозрюваний Теодоро Мачіас застрелив свою дівчину - 28-річну Сандру Ібарра-Перес та п'ятьох її родичів, перш ніж повернути пістолет проти себе.

Напад стався у Колорадо-Спрінгс у неділю вранці. Вечірку влаштували для трьох родичів, двоє з яких загинули.

Поліція заявляє, що нападник вже мав конфлікт з постраждалою родиною за тиждень до інциденту, до того ж, як повідомляється, він був ревнивим хлопцем.

"В основі цього жахливого акту - домашнє насильство", - заявив на пресконференції у вівторок начальник поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ніскі.

Ніскі додав: "Коли його [нападника] не запросили на сімейне зібрання, підозрюваний відповів, відкривши вогонь".

За його словами, вбивця "мав проблеми з контролем", зі свою дівчиною він зустрічався близько року. Кримінального минулого не мав.

Троє підлітків пішли з вечірки незадовго до стрілянини та повернулися вже після нападу, повідомив під час пресконференції представник поліції Джо Фраббіеле.

Ще троє дітей у віці двох, п'яти та одинадцяти років стали свідками стрілянини, але не постраждали, повідомляє поліція. У пересувному будинку, де стався інцидент, знайшли сімнадцять гільз.