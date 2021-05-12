Медведчука не затримали. Він вийшов з Офісу генпрокурора

7 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук в Офісі генпрокурора ознайомився з підозрою та пішов додому.

Очікували, що політика сьогодні могли затримати. Судове засідання з обрання запобіжного заходу пану Мевдедчуку відбудеться 13 чи 14 травня.

Медведчук приходив до слідчого о 16:20, його супроводжували колеги по фракції Ілля Ківа та Вадим Рабінович.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку, щодо яких у лютому українська влада запровадила персональні санкції.

Їх підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Пан Медведчук повідомив біля прокуратури, що вчора був відсутній у Києві і перебував в іншій області з дружиною, коли в його будинку йшли обшуки. І тільки сьогодні вранці приїхав до столиці.

Журналісти перед входом до ОГП запитали щодо підозри у сприянні передачі Росії нафтогазових родовищ та інформації про прихований підрозділ ЗСУ, яку той нібито передав Росії.

"Я не можу коментувати по якихось родовищах, і якійсь передачі інформації, я цю підозру не читав, мені її не вручали, і я не готовий сьогодні говорити про те, що мені намагаються вручити, або що намагається зробити Генпрокуратура", - заявив він.

"Я це оцінюю, як дії, спрямовані в порядку політичних репресій і незаконного карного переслідування мене, з приводу чого пан Зеленський погрожував ще 2019 року. Вони поступово реалізуються через правоохоронну систему".

Раніше Віктор Медведчук заявляв, що справа про держзраду, як і обшуки - політична розправа через його "принципову політичну позицію".

На відміну від Медведчука, за даними СБУ, Тарас Козак вже поїхав до Росії.

У чому звинувачують Медведчука

Справа стосується трьох епізодів.

Начебто Медведчук сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Крім того, політика підозрюють в тому, що він передав в Росію через Козака інформацію про прихований підрозділ збройних сил України та планував створення проєкту "Промінь".

У межах проєкту під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, мали вербувати їх, збирати персональні дані та впливати на внутрішню політику України.