Моторошну рибу з фільму "В пошуках Немо" знайшли на пляжі

20 хвилин(и) тому

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На пляж у Каліфорнії викинуло моторошну істоту - тихоокеанського гімантолофа, або ж "футбольну рибу", яку зобразили у фільмі "В пошуках Немо".

Ця риба - представниця вудильникоподібних, і вона якимось чином потрапила з океанських глибин до узбережжя каліфорнійського міста Ньюпорт-Біч.

Відомо, що гімантолофи ховаються в водах на глибині до 914 метрів.

"Побачити справжню вудильникоподібну рибу цілою - це дуже рідкісна вдача, і невідомо, як і чому риба опинилася на березі", - йдеться в повідомленні державного парку Кристал-Коув.

"Їхні зуби немов загострені уламки скла, прозорі, а великий рот здатний поглинати і ковтати здобич розміром з їхнє власне тіло", - додають в парку.

Організація екотуризму Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching, яка базується в цьому районі, заявила, що охоронцям державного парку та рятувальникам повідомили про "дивну на вигляд рибу".

Підпис до фото, Зображень риби у природному середовищі існує мало, бо живе вона на великій глибині

Попри те, що сама риба не є рідкістю, "надзвичайно рідко можна побачити її цілою та ще й на пляжі" в південній Каліфорнії, йдеться в повідомленні.

Департамент риби та дикої природи Каліфорнії забрав рибу до своєї колекції.