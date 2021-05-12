У Британії шукають охоронця для старовинного замку на Сент-Майклз-Маунт

1 година тому

Якщо ви любите вид на море і можете жити без доставки піци, тоді ця унікальна робота може вам підійти.

Історичний острів Сент-Майклз-Маунт, біля узбережжя Корнуолла, шукає нового офіцера замку.

Маєток шукає когось, хто може залишатися в замку принаймні п'ять ночей на тиждень.

Але тим, хто страждає від морської хвороби, краще заявку не подавати, адже дістатися до острова у час припливу можна лише на човні, застерігають тут.

Потрапити на нього під час відливу можна, пройшовши спеціально прокладеною на дні затоки доріжкою, яка вимощена каменем.

Стюард замку Дункан Мердок сказав: "Найкраще в тому, щоб жити тут, - це мати вид на море з усіх вікон. Найгірше - це неможливість отримати доставку піци до ваших дверей".

Автор фото, ST MICHAEL'S MOUNT Підпис до фото, Доріжка, яка затонула під час припливу, є єдиним сухопутним шляхом між островом та великою землею.

Островом опікується британська організація зі збереження історичної спадщини National Trust та родинне підприємство St Aubyn Estates. Родина Сент-Обін мешкає в замку.

Початок будівництва замку - 1135 рік.

Найстаріші збережені споруди тут датуються XII століттям, коли там заснували Бенедиктинський монастир.

Садиба заявила, що шукає когось стриманого та співчутливого з тактовною поведінкою.

До обов'язків входитиме охорона та обхід доступних для відвідувачів приміщень замку наприкінці кожного дня.