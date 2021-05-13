Маск завдав удару біткоїнам. Чому Tesla відмовляється від них

48 хвилин(и) тому

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Tesla призупинила продаж машин за біткоїни через зміни клімату, заявив у своєму Twitter її генеральний директор Ілон Маск.

Після цієї заяви курс біткоїна впав більш ніж на 10%, акції Tesla також подешевшали.

Березнева заява Tesla про те, що компанія прийматиме криптовалюту, викликала обурення з боку деяких екологів та інвесторів.

У лютому цей виробник електромобілів заявив, що придбав 1,5 мільярда доларів найвідомішої цифрової валюти у світі.

Але в четвер Tesla переглянула свою позицію.

"Ми стурбовані швидким зростання використання викопного палива для видобутку біткоїнів та операцій з ними, особливо вугілля, яке має найгірші показники щодо викидів серед усіх видів палива", - написав Маск.

"Криптовалюта - це гарна ідея ... але вона не може обходитись так дорого для навколишнього середовища", - додав він.

Маск також заявив, що виробник електричних автомобілів не буде продавати свої біткоїни. Провадити операції з ними компанія буде лише, коли "майнінг" перейде на використання більш відновлюваних джерел енергії.

Аналітики ринку розглядають цей крок як спробу Tesla заспокоїти інвесторів, занепокоєних змінами клімату.

"Екологічне, соціальне та корпоративне управління (ESG) зараз є основною мотивацією для багатьох інвесторів. Tesla, як компанія орієнтована на чисту енергетику, може захотіти працювати краще в ESG", - сказала ВВС Джулія Лі з Burman Invest.

"Але цинік може припустити, що це лише чергова спроба Ілона Маска вплинути на ринок криптовалют, як він робив це у багатьох інших випадках", - додала вона.

Минулого місяця Tesla оголосила, що її прибуток за перші три місяці року склав 438 млн доларів проти 16 млн доларів торік - завдяки продажам в біткоїнах та екологічним кредитам.

Маск був одним із найвідоміших прихильників криптовалют у світі, часто писав у Twitter про біткоїни та менш відому цифрову валюту Dogecoin.

Його "твіти" за останні місяці допомогли перетворити Dogecoin, який розпочинався як жарт у соціальних мережах, на четверту за величиною криптовалюту.

Чому біткоїни загрожують клімату

Біткоїн створюється майнерами за допомогою потужних комп'ютерів.

Незрозуміло, скільки саме енергії споживає біткоїн, але всі погоджуються з тим, що майнінг біткоїнів - це дуже енергомісткий бізнес, який споживає електроенергію, що потребує викопного палива, зокрема вугілля.

Вуглецевий слід криптовалюти такий же великий, як і в одного з десяти найбільших міст Китаю, показують дослідження.

Прихильники біткоїнів кажуть, що традиційна фінансова система з мільйонами робітників та комп'ютерами в кондиціонованих офісах також використовує велику кількість електроенергії, яка зазвичай виробляється з допомогою викопного палива.