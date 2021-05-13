Суд відпустив Медведчука. Призначили домашній арешт

33 хвилин(и) тому

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Печерський суд Києва вирішив не арештовувати одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Віктора Медведчука. Йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення суд ухвалив у четвер ввечері. Засідання тривало вісім годин.

Тепер він має залишатися вдома, носити електронний браслет і здати закордонні паспорти. А також приходити на виклики слідчих.

Прокуратура просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 300 млн грн.

Напередодні йому повідомили про підозру у справі про держзраду і "порушення законів і звичаїв війни".

Сам він усі звинувачення відкидає.

"Проти України"

"З метою ефективного втручання у внутрішні справи України представниками РФ вирішено залучити низку громадян України, відомих політиків, колишніх державних діячів, які мають вплив на суспільну думку та перебіг суспільних процесів у державі", - заявив прокурор у суді.

Вони, за його словами, мали дискредитувати Україну як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Медведчук перед судом

"У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці невстановленими представниками РФ до протиправної діяльності проти України вирішено залучити Медведчука Віктора Володимировича, який протягом тривалого часу має тісні особисті зв'язки з вищими політичними керівниками РФ", - додав прокурор.

У прокуратурі також кажуть, що не пізніше серпня 2020 року депутат Медведчук отримав від невідомих осіб таємні дані щодо підрозділу української військової розвідки та разом з колегою Тарасом Козаком передав їх РФ.

Ще один озвучений обвинуваченням епізод - ймовірний проєкт "Промінь" для впливу на майбутніх парламентських і президентських виборах. Він мав на меті "підривну діяльність" в Україні.

Його розробку також приписують Віктору Медведчуку, а передачу інформації про нього Росії - Тарасу Козаку.

Віктору Медведчуку також закидають, що він допоміг Росії отримати документи щодо газового родовища в Криму, вартість запасів якого оцінюють у 38 млрд грн.

Оскільки висунуті Медведчуку звинувачення вважаються особливо важкими й передбачають позбавлення волі на строк від 12 до 15 років та від 8 до 12 років, а також через "ризики впливу" чи знищення доказів, прокуратура попросила взяти політика під варту із можливою заставою 300 млн грн.

Але суд їй відмовив.

Автор фото, PavlovskyNews Підпис до фото, Поки суддя у нарадчій кімнаті вирішував, який запобіжний захід обрати Медведчуку, сам він біля суду фотографувався з соратниками і включався в ефіри телеканалів

У відповідь Віктор Медведчук назвав всі аргументи прокурорів "політично мотивованими" і спрямованими проти нього як опозиціонера нинішньої влади.

"У правоохоронних органів і представників прокуратури немає об'єктивних доказів, які б могли сьогодні говорити навіть про підозру щодо мене", - наголосив він.

А адвокат Медведчука заявив, що обвинувачення у своїх матеріалах використовує роздруківки з розслідувань ЗМІ, що, на його думку, є "недопустимо".

"Повезуть - поїду"

"Якщо повезуть - поїду", - так Віктор Медведчук висловився про можливість потрапити у СІЗО перед початком суду. І додав: "Все буде нормально".

А на питання, звідки можуть взяти кошти на заставу, посилався на друзів, які можуть допомогти. Ще взимку стало відомо про блокування рахунків Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через санкції РНБО.

Соратник Медведчука Вадим Рабінович анонсував, що гроші на заставу "зберуть" товариші.

За словами одного з лідерів ОПЗЖ Медведчука, через суд влада намагається "закрити мені рота як лідеру партії".

А всі зібрані слідством матеріали він назвав неправдивими: "Це не відповідає дійсності і не підтверджене реальними доказами".

Справа Медведчука

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11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку, щодо яких у лютому українська влада запровадила санкції.

Їх підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Справа стосується трьох епізодів.

Начебто Медведчук сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Крім того, політика підозрюють в тому, що він передав в Росію через Козака інформацію про прихований підрозділ збройних сил України та планував створення проєкту "Промінь", який мав під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, вербувати їх, збирати персональні дані та впливати на внутрішню політику України.

За даними СБУ, Козак перебуває в Росії і повертатись в Україну не планує.

А Віктор Медведчук заявив після рішення суду, що Тарас Козак на лікуванні у Білорусі.

Віктор Медведчук 12 травня прийшов на допит в Офіс генпрокурора. Він заявив, що не буде ховатися від слідства. Справу щодо себе назвав "політичною розправою за свою принципову політичну позицію".