Пандемії Covid-19 можна було уникнути. Висновки незалежних експертів

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Crematoriums were overwhelmed in India in recent weeks amid a devastating Covid wave

Пандемії Covid-19 можна було запобігти, заявила незалежна комісія, створена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Експерти назвали спільну відповідь ВООЗ та світових урядів "токсичним коктейлем".

ВООЗ мала оголосити глобальну надзвичайну ситуацію раніше, ніж це було зроблено, зазначають у звіті. І додають, що без негайних змін світ був вразливим до великого спалаху хвороби.

Наразі у світі від коронавірусу померли 3,3 млн людей.

Поки США та Європа починають пом'якшувати обмеження та відновлювати деякі аспекти допандемічного життя, вірус продовжує спустошувати деякі країни Азії.

В Індії спостерігають рекордну кількість нових випадків захворювання та смертності й сильний дефіцит кисню в лікарнях по всій країні.

Сусідні з Індією країни, такі як Непал, також зазнали спалаху вірусу.

Про що йдеться у звіті?

Звіт під назвою "Covid-19: Зробіть це останньою пандемією" уклала Незалежна комісія з питань готовності та реагування на пандемію.

Його метою було знайти відповіді на питання, як вірус убив понад 3,3 мільйона людей та заразив понад 159 мільйонів.

"Ситуації, в якій ми опинились сьогодні, можна було запобігти", - заявила журналістам співголова комісії Елен Джонсон Сірліф, колишня президентка Ліберії.

"Це пов'язано з незліченною кількістю невдач, прогалин і затримок у готовності та реагуванні", - додала вона.

Колегія стверджує, що надзвичайний комітет ВООЗ мав оголосити спалах в Китаї надзвичайною ситуацією на міжнародному рівні за тиждень до того, як він це зробив - на своєму першому засіданні 22 січня минулого року, замість чекати до 30 січня.

Наступний місяць після декларації ВООЗ був "втрачений", оскільки країни не вжили відповідних заходів, щоб зупинити поширення вірусу.

Потім ВООЗ стримували власні правила, згідно з якими обмеження на поїздки мали бути крайнім заходом, а Європа та США витратили весь лютий і почали діяти лише тоді, коли почали переповнюватися лікарні.

Автор фото, УНІАН

В той час, коли країни мали готувати свої системи охорони здоров'я до напливу пацієнтів із ковідом, значна частина світу зав'язла у боротьбі за захисне обладнання та ліки за принципом "переможець забирає все", йдеться у звіті.

Щоб запобігти черговій катастрофічній пандемії, звіт пропонує ключові реформи:

ВООЗ повинна мати глобальну раду з питань загрози здоров'ю, яка має право притягувати до відповідальності держави-члени

Повинна існувати система нагляду за хворобами для публікації інформації без схвалення зацікавлених країн

Вакцини мають бути віднесені до загальнодоступних благ і повинен існувати механізм фінансування боротьби з пандемією

Співголова групи та колишня прем'єр-міністр Нової Зеландії Гелен Кларк заявила, що "критично важливо, щоб ВООЗ мала широкі повноваження".

"Якби обмеження на поїздки були введені швидше та ширше, це створило б серйозну перешкоду для швидкого поширення хвороби, і це залишається незмінним сьогодні", - додала вона.

"Чорнобиль" 21 століття

Наомі Грімлі

Кореспондентка з питань здоров'я

Найбільш у цьому звіті привертає увагу те, що пандемію називають "Чорнобилем" XXI століття та твердження, що світ марнував час у лютому 2020 року, поки вірус поширювався.

Комісія закликає вдосконалити процеси та структури, щоб виявити наступний високоінфекційний патоген. А також вимагає кращого фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб зробити її сильнішою та дати їй більше можливостей.

Після найбільшого шоку для світової економіки з часів Другої світової війни усі країни погодяться, що це справа із серії "ніколи знову". Але чи буде можливою змістовна реформа, коли багато хто досі продовжує ставити на перше місце національні інтереси?

Наприклад, комісія закликала багаті країни поділитися одним мільярдом доз вакцин до вересня. Проте багато країн, які мають великі запаси, досі не хочуть заявляти про свою позицію.

Є кілька питань, які комісія не встигла детально розглянути. Найбільш фундаментальним залишається наш взаємозв'язок із тваринним світом, щоб зупинити віруси, які переходять до людей.