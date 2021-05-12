Як російські снайпери воюють на Донбасі. Розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Наєв

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Дії снайперів заборонені за умовами перемир'я, яке почалося ще у липні минулого року. Але саме від снайперів найбільше гинуло українських бійців

Командувач об'єднаних сил ЗСУ на Донбасі Сергій Наєв розповів про активність снайперів "армійських корпусів" так званих "ДНР" і "ЛНР", а також про обстріли українських позицій протитанковими ракетами, ударними безпілотниками і засліплення спостерігачів лазерами.

На Донбасі з липня 2020 року формально діє режим припинення вогню, проте в останні місяці ситуація загострилася і загинули десятки українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський вказував, що левова частка втрат - це робота снайперів противника.

Активність снайперів

"В цьому році відмічається активне застосування снайперських груп противника, у тому числі зі складу сил спеціального призначення збройних сил РФ, озброєних далекобійними снайперськими ґвинтівками калібру 12,7 мм та оснащених комплексами контрснайперської боротьби", - відзначив Сергій Наєв на форумі "Україна 30".

Обладнання проти снайперів (оптика та інші прилади) допомагають помічати та знищувати ворожих снайперів.

Інфографіка, представлена Сергієм Наєвим і Командуванням об'єднаних сил ЗСУ, свідчить, що з початку року зафіксували 37 випадків "роботи" ворожих снайперів на Донбасі.

Командування об'єднаних сил ЗСУ - це нова структура, яка стратегічно є вищою від Операції об'єднаних сил на Донбасі. Вона відповідає за проведення об'єднаних операцій на території України та миротворчих операцій за її межами.

Раніше пан Наєв командував Операцією об'єднаних сил на Донбасі.

Автор фото, Командування об'єднаних сил ЗС України

Саме від снайперів було найбільше втрат серед українських військових.

За підрахунками BBC News Україна на основі офіційних зведень, з початку року щонайменше 17 українських бійців загинули від снайперського вогню.

З вогнем снайперів пов'язані останні втрати української армії: загиблий 6 травня під Пісками боєць 58-ї бригади, а також двоє бійців, які померли 7-8 травня від поранень у голову, що сталися раніше.

Це не вперше українське командування говорить про кадрових російських снайперів, які воюють на Донбасі.

У травні минулого року 93-а бригада ЗСУ опублікувала відео з нашоломної камери снайперів "народної міліції ЛНР", яке потрапило до українських військових.

Автор фото, 93 бригада Холодний Яр Підпис до фото, Українське військове командування наполягає, що на цьому відео - професійні російські снайпері. Кремль заперечує участь своїх військових у війні на Донбасі

На ньому видно професійне спорядження, наприклад британську гвинтівку Accuracy і французьку систему спостереження JIM LR. Українські військові кажуть, що таке екіпірування використовують на Донбасі лише російські професійні військові спецпідрозділи, адже придбати їх у приватні руки вкрай важко.

Росія з 2014 року заперечує участь своїх кадрових військових у війні на Донбасі, а присутніх у складі армій "ДНР" і "ЛНР" росіян називає "добровольцями".

Водночас Сергій Наєв каже, що "республіки" за підтримки Росії зосередили на Донбасі більше 30 тис. бійців.

Автор фото, Командування об'єднаних сил ЗС України

"На даний час чисельність окупаційного угруповання військ противника становить близько 28 тис. осіб", - відзначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

"Крім цього, для можливого посилення 1-го та 2-го "армійських корпусів" на військових полігонах Ростовської області РФ перебувають 12 батальйонно-тактичних груп та одна тактична група реактивних військ і артилерії загальною чисельністю до 6800 осіб", - додав Сергій Наєв.

За його словами, українська армія готова відреагувати у разі загострення: "В залежності від ситуації передбачені як підсилення діючих угруповань військ, так і розгортання, у разі військового вторгнення збройних сил Російської Федерації, Сил оборони України".

Ракети, лазери і безпілотники

"Також противник продовжує активно застосовувати розрахунки протитанкових ракетних комплексів. Лише за квітень місяць зафіксували п'ять таких випадків", - додав генерал Наєв.

За його словами, супротивник використовує лазери, щоб засліплювати спостерігачів на українських позиціях.

Інша проблема на Донбасі - безпілотники, з яких скидають міни чи гранати.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, В український армії кажуть, що готові до загострення

"З початку року відмічені 49 випадків застосування безпілотників противника, з яких десять були з бойовим навантаженням", - додав Сергій Наєв.

Снайпери та безпілотники заборонені умовами всеохопного перемир'я, яке запровадили на Донбасі у кінці липня минулого року.

А протитанкові комплекси мали б бути відведеними з лінії фронту ще раніше, адже є озброєнням забороненого калібру.

У Росії та самопроголошених республіках у порушеннях перемир'я звинувачують українську армію.