Обстріли Ізраїлю і сектору Газа, трагедія в Казані, автоблог українською. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Ракети, авіаудари і надзвичайний стан. Найбільше загострення між Ізраїлем і палестинцями за останні сім років.
  • Обстріли Тель-Авіва. Українець показав, як ховався в бомбосховищі, облаштованому в квартирі.
  • Стрілянина у школі в Росії: що відбувається в Казані після трагедії.
  • Автоблог українською. Як харків'янин оглядає вживані машини.

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