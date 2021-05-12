Обстріли Ізраїлю і сектору Газа, трагедія в Казані, автоблог українською. Теленовини ВВС
У випуску:
- Ракети, авіаудари і надзвичайний стан. Найбільше загострення між Ізраїлем і палестинцями за останні сім років.
- Обстріли Тель-Авіва. Українець показав, як ховався в бомбосховищі, облаштованому в квартирі.
- Стрілянина у школі в Росії: що відбувається в Казані після трагедії.
- Автоблог українською. Як харків'янин оглядає вживані машини.
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