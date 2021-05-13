Жінка народила просто у переході київського метро

1 година тому

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У середу ввечері 23-річна киянка народила хлопчика на станції метро "Лісова".

Мама і дитина зараз перебувають в лікарні й почуваються добре, повідомляє пресслужба МВС.

Поліція навіть виклала відео, як вони надають допомогу породіллі просто у переході.

Пологи почалися в підземному переході близько 20.00, на крики жінки звернули увагу поліцейські.

"Правоохоронці миттєво зреагували та виявили на підлозі у підземному переході жінку з немовлям. Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів", - повідомляє МВС.

"Наразі вони у лікарні та почуваються добре. Такі надзвичайні ситуації трапляються досить рідко, але ми - поліцейські, а відтак готові допомогти у будь-якій ситуації", - розповів поліцейський взводу №2 управління поліції в метрополітені Микола Шлапак.

Автор фото, Національна поліція

Прессекретар Київського метрополітену Наталя Макогон зазначила, що в київському метро вже народжувалася дитина - у 2014 році на станції "Театральна" світ побачила дівчинка.

Тоді пологи також прийняли працівниці метро та поліцейські.

У соцмережах новина викликала жваве обговорення.

Користувачі вітають дитину з народженням та жартома пропонують назвати хлопчика Метрослав або подарувати йому безкоштовний проїзний на метро на все життя.