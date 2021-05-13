ЄС зрозумів, що Росія хоче інтегрувати Донбас

1 година тому

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ЄС вважає, що Росія намагається "фактично інтегрувати" частину українського сходу. Про це свідчить документ, який поширили між країнами-членами Союзу цього тижня, повідомляє Bloomberg.

У документі вказано, що проведення Кремлем нелегітимних виборів на Донбасі та видача паспортів місцевим жителям - це кроки, "направлені на фактичну інтеграцію неконтрольованих урядом частин України до Росії".

Служба зовнішніх справ ЄС підготує про це спеціальну доповідь, пише газета.

Росія неодноразово заперечувала, що планує захопити контрольовані бойовиками території, нагадує Bloomberg. Натомість у Кремлі заявляли, що налаштовані на втілення мирної угоди 2015 року, яка нині забуксувала, і за якою ці території отримали б суттєву автономію всередині України.

"Більша автономія для Донбасу потенційно дала б йому право вето на національні цілі, зокрема членство в ЄС і НАТО, яким протистоїть Путін, однак які підтримує більшість 42-мільйонного населення країни", - пише видання.

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Документ ЄС пропонує шляхи підсилення стійкості України до російської агресії. Зокрема:

збільшити підтримку в протидії "гібридним викликам, зокрема кіберзагрозам та дезінформації";

допомогти Україні з вакцинацією проти КОВІД-19 - "особливо вразливим групам";

підсилити енергетичну безпеку, щоб зменшити залежність від Росії;

покращити зусилля з невизнання російських паспортів, виданих жителям Криму та частин Донбасу;

дозволити Україні взяти участь у деяких безпекових проєктах ЄС.

Посли Євросоюзу з комітету політики та безпеки мали різні погляди на документ під час дискусії, пише Bloomberg, цитуючи окремий меморандум.

Одна група широко підтримала його зміст та послідовність. Інша наполягала, що він недостатньо акцентує реформи, які має провести сама Україна, зокрема у сфері корупції. І що країни-члени ЄС мають поговорити перед тим, як розширювати співпрацю у безпекових програмах.

Євросоюз критикували за те, що він, на відміну від США, не накладає достатньо санкцій на Росію, додає видання.

Згідно з документом, нові санкції проти Росії будуть залежати від "подальшого стрімкого погіршення ситуації з суверенітетом, незалежністю та територіальною цілісністю України".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.