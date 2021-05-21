Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС стартувало

51 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Режим припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС набув чинності о 2 годині ночі п'ятниці за місцевим часом.

За 11 днів конфлікту загинули понад 200 людей, більшість - в секторі Газа.

Раніше уряд Ізраїлю ухвалив рішення про перемир'я і відзначив, що в ході 11-денної кампанії Ізраїль домігся "величезних досягнень".

"Я вітаю припинення вогню між Газою та Ізраїлем після 11 днів бойових дій і закликаю всі сторони дотримуватися припинення вогню", - сказав журналістам генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Президент США Джо Байден заявив, що переговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і подякував йому за рішення про перемир'я.

Байден також заявив, що США працюватимуть з ООН, аби забезпечити термінову гуманітарну допомогу сектору Газа.

Загострення в Ізраїлі почалося 11 днів тому. За даними палестинської сторони, на цей момент в секторі загинули щонайменше 232 цивільних, близько 100 з них - жінки і діти. Ізраїль стверджує, що щонайменше 150 із загиблих були бойовиками екстремістських угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад".

В Ізраїлі під ракетним обстрілом загинули 12 людей, зокрема і двоє дітей. Люди годинами сиділи у бомбосховищах, звідки декому нікуди повертатися - їхні будинки зруйновані. Такі випадки сталися в містах Петах-Тіква, Ашдод і Ашкелон.

Небезпечні кілька годин

Кореспондент ВВС в Газі Рушді Абуалуф передає, що перед оголошенням про перемир'я сторони конфлікту посилили військові дії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ранок в Газі 20 травня. Нинішня військова операція завдає інфраструктурі сектора Газа найбільшої шкоди за останні багато років

"Останні кілька годин перед перемир'ям - завжди найнебезпечніші: ізраїльські авіаудари і ракетні обстріли палестинських радикальних фракцій стали інтенсивнішими. Кожна сторона хоче показати, що саме вона зробила останній постріл", - говорить він.

Раніше Ізраїль не відреагував на пропозицію ХАМАС припинити вогонь, але напередодні прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху сказав, що військова операція "Страж стін" триватиме, поки ізраїльтяни не будуть у повній безпеці.

Ракетний обстріл ізраїльських територій з сектора Газа тривав попередньої ночі і вранці у четвер. Ізраїльська авіація завдала понад 100 ударів по інфраструктурі ХАМАС на півночі сектора.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У четвер ізраїльська армія продовжила обстріл Гази

Інформагенції повідомляють про вибухи у місті Газа, нальоти на міста Дейр-ель-балах і Хан-Юніс. В Хан-Юнісі, як повідомляється, зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків. Обстрілу піддався також комерційний район Гази.

Ізраїльське командування стверджує, що удар завдали по щонайменше трьох домівках командирів ХАМАС в Хан-Юнісі і по одному такому будинку у Рафаху. За словами ізраїльтян, їхньою метою була військова інфраструктура ХАМАС і, зокрема, склад зброї в місті Газа.

Агентство АР повідомило в четвер про одного загиблого і двох поранених палестинців.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, В Ізраїль прибули міністри закордонних справ Німеччини, Чехії та Словаччини, яким показали зруйновані палестинськими ракетами будинки в Петах-Тіква, великому місті за 10 км від Тель-Авіва

Автор фото, EPA Підпис до фото, Міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас і його ізраїльський колега Габі Ашкеназі в зруйнованому будинку в Петах-Тіква

Президент США Джо Байден закликав ізраїльського прем'єра згорнути військову операцію в Газі, проте Нетаньяху наполягав на тому, що операція повинна досягти поставлених цілей - знищення військової інфраструктури ХАМАС, що, на його переконання, має привести до більш довгострокового миру.

З чого все почалося

За час нинішнього загострення по Ізраїлю випустили понад 3,5 тис. ракет, Ізраїль завдав по сектору Газа сотні авіаударів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Військовослужбовиця ізраїльської армії спостерігає за перехопленням палестинської ракети системою ПРО "Залізний купол"

Перші сутички між арабами і ізраїльтянами почалися 7 травня біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Східному Єрусалимі.

Чоловіки, що прийшли на п'ятничну молитву, почали закидати камінням ізраїльських поліцейських на знак протесту проти рішення Верховного суду Ізраїлю про виселення кількох сімей з будинків у східній частині Єрусалиму.

Вуличні заворушення тривали три дні, постраждали понад 300 людей з обох сторін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вуличних заворушеннях в Східному Єрусалимі на початку травня постраждали понад 300 людей

9 травня ізраїльські сили безпеки оточили Храмову гору, щоб дати можливість єврейському населенню відзначити День Єрусалима, який святкується з 1967 року, коли Ізраїль взяв східну частину міста під свій контроль.

Світова спільнота вважає Східний Єрусалим окупованою Ізраїлем територією.

10 травня ХАМАС випустив по Ізраїлю першу партію ракет, після чого ізраїльське командування ухвалило рішення про початок військової операції "Страж стін".