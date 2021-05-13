Домашній арешт Медведчука, бої в Ізраїлі і секрет успіху Кайдашів. Теленовини ВВС
У випуску новин 13 травня:
- Справа Віктора Медведчука. Як Печерський суд Києва обирав запобіжний захід звинуваченому в державній зраді депутату ОПЗЖ. Останнє від наших кореспондентів.
- Сотні ракет і обстрілів. В Ізраїлі і смузі Газа зростає кількість загиблих у найзапеклішому спалаху насильства від часу війни 2014 року, а на вулицях ізраїльських міст не вщухають сутички між ізраїльськими арабами і євреями.
- Чи дочекаються українці другого сезону надпопулярного серіалу "Впіймати Кайдаша"? Про це режисерка Наталія Ворожбит розповіла в інтерв'ю ВВС.
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