Ізраїль масовано обстрілює сектор Газа, ХАМАС відстрілюється

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ізраїльська армія доправила свої сили до кордонів сектору Газа

У ніч на п'ятницю армія Ізраїлю з новою силою відновила масовані обстріли сектора Газа - тепер із застосуванням не тільки авіації, але і танків, артилерії та військових кораблів.

У відповідь радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, яке контролює сектор, випустило по ізраїльській території кілька десятків ракет.

Поки що без наземної операції

Автор фото, EPA Підпис до фото, Запуск ракети по Ізраїлю

Армія Ізраїлю повідомила, що її підрозділи ведуть військову операцію на території сектора Газа. Наземного вторгнення поки що немає, а ізраїльські підрозділи відкрили масований вогонь по цілях на півночі сектора, використовуючи літаки і вертольоти, а також танки і артилерію.

"Наземні та повітряні підрозділи армії оборони Ізраїлю зараз ведуть атаку в секторі Газа", - йдеться у офіційному Twitter ізраїльської армії. Пізніше офіційний представник ізраїльської армії уточнив, що війська до Гази не увійшли.

У відповідь палестинські збройні формування відновили обстріл території Ізраїлю. У напрямку південних міст, таких як Ашдод, Ашкелон, Беер-Шева і Явне випустили десятки ракет. У цих містах звучать сирени повітряної тривоги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Супутниковий знімок пожеж від ракет в ізраїльському місті Ашкелон

Більшість ракет, які випускають з сектора Газа, перехоплює ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол".

Агентство Reuters також посилається на ізраїльських військових кореспондентів, які стверджують, що наземного вторгнення наразі немає й ізраїльські війська ведуть обстріл Газа лише зі своєї території.

Жителі північних районів сектора біля кордону кажуть, що ізраїльських солдатів не бачать, але чують сильний артилерійський вогонь і повітряні удари.

За словами свідків, багато палестинських родин, які живуть біля кордону, залишили свої будинки, деякі з них ховаються у школах, що працюють під управлінням ООН.

Кореспондент BBC News в Газі також повідомляв про інтенсивні обстріли на півночі на сході сектора з ізраїльських військових кораблів, винищувачів і вертольотів. На кадрах, що надходять з місця подій, видно, що небо над Газою освітлюється від вибухів.

З понеділка Ізраїль та ісламістське угруповання ХАМАС обмінюються ударами. З палестинської сторони вбиті вже понад 100 людей, а в результаті ракетних обстрілів Ізраїлю відомо про щонайменше сім смертей.

Ізраїльська армія повідомила, що завдала по Газі більше 600 ударів, тоді як з території сектора було запущено понад 1700 ракет.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Конфлікт між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС триває вже п'ять днів

"Останнє слово ще не сказане"

У четвер увечері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив зі спеціальним зверненням, в якому заявив, що військова операція триватиме.

"Я говорив, що ХАМАС та інші терористичні організації заплатять високу ціну. Зараз ми це робимо і продовжимо робити з великою силою, - попередив прем'єр. - Останнє слово ще не сказане, і ця операція продовжиться так довго, як буде потрібно для відновлення спокою і безпеки держави Ізраїль".

А військовий речник ХАМАСу заявив, що угрупованн готове навчити Ізраїль "суворим урокам", якщо він вирішить вдатися до наземного вторгнення.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Робота системи ППО "Залізний купол" проти ракет ХАМАСу

Крім того, в ізраїльських районах, де живуть араби, почалися погроми і заворушення, при цьому насилля спрямоване як проти єврейського, так і арабського населення. Заарештовано близько 400 людей, внутрішні сили безпеки також посилили.

У четвер ізраїльські військові повідомили, що до кордонів Гази перекидають війська. В армію викликали щонайменше 7 тисяч резервістів, а військові командири на кордоні отримали наказ готуватися до всіх можливих варіантів розвитку подій та ескалації.

Наземна операція в секторі Газа - один з можливих варіантів розвитку подій.