"Друзі" повертаються. У травні покажуть новий епізод легендарного серіалу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Епізод", в якому всі вони повертаються. З'явилася дата виходу нових "Друзів"

Новий спеціальний епізод серіалу "Друзі" (Friends) з усіма шістьма акторами, які знімалися в оригінальних сезонах, з'явиться на стрімінговому сервісі HBO Max з 27 травня.

Утім, шанувальникам культового серіалу не варто сподіватися на продовження історій його героїв. Новий епізод знімався без сценарію, й актори беруть участь у ньому як реальні люди, а не як їхні персонажі.

Чутки про возз'єднання "Друзів" з'явилися ще у листопаді 2019 року. Спочатку реюніон мав відбутися у травні 2020 року, але пандемія затримала зйомки на рік.

У результаті актори зустрілися у квітні цього року в павільйоні Warner Bros в Каліфорнії - тому самому, де йшли зйомки оригінального серіалу.

За зустріччю спостерігала аудиторія, де було чимало знаменитостей, зокрема Девід Бекхем, Джастін Бібер, Сідні Кроуфорд, Леді Гага і Малала Юсафзай.

У новому епізоді візьмуть участь всі шість учасників оригінального складу: Меттью Перрі (Чендлер), Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї) і Девід Швіммер (Росс).

Також з'являться актори Різ Уізерспун (Джилл), Том Селлека (Річард), Джеймс Майкл Тайлер (блондин Гантер) і Меггі Вілер (Дженіс з фразою Oh my God!).

HBO опублікувала офіційний трейлер нового епізоду на своєму каналі в YouTube. У ньому шестеро друзів йдуть разом під мелодію легендарної для прихильників серіалу пісні "I'll Be There For You" групи The Rembrandts.

Кортні Кокс написала в Instagram: "Такі речі відбуваються не щороку - або навіть не кожні 10-15 років. Я просто щаслива, що змогла знову зустрітися зі своїми "Друзями". І все пройшло краще, ніж будь-коли".

"Нарешті! Реюніон серіалу "Друзі" покажуть на HBO Max 27 травня. Ми раді до нестями!" - сказала з цього приводу Дженніфер Еністон.

"Дуже радий всіх бачити", - написав Метт Леблан.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серіал "Друзі" - один з найпопулярніших в історії. Його почали показувати у 1990-х

"Друзі" були одним з головних сіткомів світу 1990-х і початку 2000-х. Він завершився у 2004 році.

Пізніше серіал з 10 сезонів здобув нове покоління шанувальників завдяки потоковим сервісам, таким як Netflix.