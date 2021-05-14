Ціле стадо індійських слонів загинуло від блискавок

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так багато слонів одночасно в Індії не гинули вже більше 20 років

18 індійських слонів знайшли мертвими у окрузі Нагаон, що на північному сході Індії.

За офіційною версією, тварини загинули від блискавки, яка вдарила у заповіднику Кандолі.

Тіла тварин виявили місцеві жителі з села поруч.

Влада штату почала розслідування через загибель такої великої кількості слонів.

В Індії більше 27 тис. азійських слонів, більше 20% з яких живуть на північному сході країни.

Смерть майже двох десятків з них - найбільший випадок одночасної загибелі цих тварин за останні десятки років.

Міністр штату з питань лісів Парімал Суклабайдіа підтвердив, що це сталося "через сильну грозу", яка була у регіоні.