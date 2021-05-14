Ціле стадо індійських слонів загинуло від блискавок
18 індійських слонів знайшли мертвими у окрузі Нагаон, що на північному сході Індії.
За офіційною версією, тварини загинули від блискавки, яка вдарила у заповіднику Кандолі.
Тіла тварин виявили місцеві жителі з села поруч.
Влада штату почала розслідування через загибель такої великої кількості слонів.
В Індії більше 27 тис. азійських слонів, більше 20% з яких живуть на північному сході країни.
Смерть майже двох десятків з них - найбільший випадок одночасної загибелі цих тварин за останні десятки років.
Міністр штату з питань лісів Парімал Суклабайдіа підтвердив, що це сталося "через сильну грозу", яка була у регіоні.