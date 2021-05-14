Хто такі ХАМАС: угруповання, яке обстрілює Ізраїль й керує сектором Газа

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, ХАМАС має політичне крило та воєнізовані "бригади", щоб досягати своїх цілей силовими методами

ХАМАС - найбільше з кількох палестинських ісламістських воєнізованих угруповань та послідовний противник Ізраїлю.

Назва перекладається з арабської як "ретельність", і водночас це абревіатура від повного імені руху: "Рух ісламського опору".

Заснований ХАМАС був у 1987 році після початку Першої палестинської інтифади, або ж повстання палестинців проти контролю Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан та сектору Газа.

У своєму статуті рух ставить за мету знищення держави Ізраїль.

ХАМАС від самого початку мав два головні напрями: військова боротьба проти Ізраїлю, яку веде її воєнізоване крило - бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам", а також розвиток соціальної підтримки для палестинців.

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Але з 2005 року, коли Ізраїль вивів свої війська та поселенців з Гази, ХАМАС також став учасником політичних процесів у Палестинській автономії.

У 2006 році вони виграли парламентські вибори й посилила свої позиції, витіснивши суперників з руху ФАТХ президента Махмуда Аббаса.

З того часу ХАМАС брав участь у трьох військових зіткненнях з Ізраїлем, який ввів блокаду сектору Газа, щоб ізолювати угруповання та змусити його припинити атаки на ізраїльські території.

ХАМАС загалом чи лише його воєнізоване крило оголошені терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС, Великій Британії та низці інших країн.

Смертники і підриви

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ХАМАС став відомим після Першої інтифади як головний палестинський противник мирних домовленостей, підписаних на початку 1990-х між Ізраїлем та "Організацією визволення Палестини" (PLO), організацією, яка представляла більшість палестинців.

Попри численні операції Ізраїлю конкретно проти угруповання та тиск з боку офіційної Палестинської національної адміністрації, ХАМАС продемонстрував своє ефективне "право вето" на мирний процес через атаки смертників.

У лютому-березні 1996 року група скоїла кілька підривів автобусів, у яких загинули близько 60 ізраїльтян. Це була помста за вбивство одного з лідерів ХАМАСу та ініціатора стратегії смертників Ахья Аяша.

Ці вибухи вважаються причиною того, що багато ізраїльтян були налаштовані проти мирного процесу, а до влади прийшов прем'єр Біньямін Нетаньяху, який виступав проти ізраїльсько-палестинських угод в Осло.

Далі після невдачі організованого Білом Клінтоном саміту в Кемп-Девіді у 2000 році та Другої інтифади, яка почалася невдовзі, ХАМАС отримував все більше влади і впливу.

Особливо на тлі того, як Ізраїль притискав Палестинську адміністрацію через звинувачення у спонсоруванні смертників.

ХАМАС організовував лікарні та школи для палестинців, які почувались покинутими корумпованою та неефективною Палестинською адміністрацією, де домінував ФАТХ.

Багато палестинців підтримали хвилю атак смертників, які організував ХАМАС у перші роки Другої інтифади.

В цих нападах "мучеників" вони вбачали відплату ізраїльтянам за свої втрати та ізраїльські поселення на Західному березі ріки Йордан - районі, який палестинці вважають частиною власної держави.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Духовний лідер ХАМАСу шейх Ахмед Ясин загинув від ракетного удару у 2004 році

У березні-квітні 2004 року Ізраїль знищив ракетними ударами по Газі духовного лідера ХАМАСу шейха Ахмеда Ясина та його наступника Абдула Азіза аль-Рантіссі.

Того ж року помер лідер ФАТХу Ясір Арафат й до влади у Палестинській автономії прийшов Махмуд Аббас, який вважав ракетні удари ХАМАСу контрпродуктивними.

Коли ХАМАС здобув переконливу перемогу на виборах до парламенту Палестинської автономії в 2006 році, почалася жорстока боротьба за владу з ФАТХом.

ХАМАС усіма силами намагався протистояти домовленостям з Ізраїлем.

Санкції

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один з лідерів ХАМАСу Ісмаїл Ганія (ліворуч) якийсь час був прем'єр-міністром Палестинської автономії за президента Махмуда Аббаса (праворуч)

У підсумку новий уряд на чолі з ХАМАСом отримав жорсткі економічні та дипломатичні санкції від Ізраїлю та його західних союзників.

Після того, як у 2007 році ХАМАС витіснив з Гази лояльні до ФАТХу сили, ізраїльтяни посилили блокаду території. Водночас продовжувалися ракетні обстріли ізраїльських районів, на які Ізраїль відповідав авіаударами.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Під час кривавого конфлікту в 2007 році ХАМАС позбувся конкурентів у секторі Газа

Ізраїль поклав на угруповання відповідальність за всі атаки з сектору Газа. Він провів там три великі військові кампанії, яким передували ескалації та перестрілки через кордон.

У грудні 2008 року ізраїльська армія здійснила операцію "Литий свинець", яка мала на меті припинити ракетні удари. За 22 дні загинуло понад 1300 палестинців та 13 ізраїльтян.

З такою ж метою ізраїльтяни провели у листопаді 2012 року операцію "Хмарний стовп". Вона почалася з авіаудару по Ахмеду Джабарі - лідер "Бригад" ХАМАСу загинув.

За вісім днів операції загинуло близько 170 палестинців, більшість з яких були цивільними, та вісім ізраїльтян.

Після обох операцій ХАМАС зазнав сильних військових втрат, але здобув більшу підтримку серед палестинців за боротьбу проти Ізраїлю. Так рух зміг вижити.

Ракетні обстріли з сектору Газа відновилися з новою силою у середині червня 2014 року, коли Ізраїль затримав багатьох членів ХАМАСу під час розшуку вбивць трьох ізраїльських підлітків.

Згодом угруповання вперше за два роки взяло на себе відповідальність за ракетні удари по ізраїльтянах.

На наступний день ізраїльська армія почала наступ під назвою "Непорушна скеля", щоб знищити ракети та тунелі під кордоном, який використовували бойовики.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ХАМАС та інші палестинські групи періодично запускають ракети у бік ізраїльських міст

За 50 днів конфлікту загинула щонайменше 2251 людина серед палестинців, зокрема 1462 цивільних. З ізраїльського боку вбито 67 військовослужбовців та шестеро цивільних.

З 2014 року між Ізраїлем та ХАМАСом періодично спалахувало насилля, що завершувалося перемир'ями, про які домовлялися за посередництва Єгипту, Катару та ООН. Донедавна великих конфліктів вдавалося уникати.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Останній великий конфлікт у секторі Газа спустошив район у 2014 році

А ХАМАС, попри блокаду, зберігав владу у секторі Газа та збільшував свій арсенал ракет.

Спроби примирення з ФАТХом зазнали невдач.

Водночас погіршилася гуманітарна ситуація для двох мільйонів палестинців. Економіка сектору Газа у вкрай поганому стані, води, електрики та медикаментів постійно не вистачає.