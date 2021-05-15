Туристичний сезон-2021: у які країни Європи зможуть поїхати українці

10 хвилин(и) тому

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Попри те, що у світі триває пандемія коронавірусу, сезон відпусток 2021 року обіцяє відкрити для українців більше можливостей для подорожей та відпочинку за кордоном.

Європейські країни поступово відкривають кордони для туристів, але у кожної є свої правила для в'їзду.

В Україні лише розробляють сертифікати вакцинації, які можуть бути однією з вимог до в'їзду. Очікується, що вони з'являться з 1 липня. Але ситуація ускладнена тим, що ЄС поки що не надав перелік вимог до таких сертифікатів.

Деякі туристичні країни, серед яких Чорногорія, Хорватія, Болгарія відкрились для українців до офіційного початку дії ковідних сертифікатів. Інші - поки що лише планують це зробити і прописують вимоги до в'їзду.

Греція

З 14 травня для українських громадян відкрилася Греція, йдеться в повідомленні посольства України у Грецькій Республіці.

Українці можуть потрапити до країни авіатранспортом, на авто чи морем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Півострів Халкідіки — центр пляжного туризму в Греції

За 24 години до перетину кордону туристи повинні заповнити форму PLF - або ж форма пасажира.

Також українці, як й інші туристи, яким дозволили в'їзд, мають показати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР тест з перекладом на англійську, який зроблений не раніше ніж за 72 години, або довідку про перенесений ковід та одужання, або довідку про наявність антитіл. Чинність таких довідок - від 2 до 9 місяців з дати видачі.

Ці вимоги поширюються також на дітей, старших 5 років.

Після прибуття до пункту пропуску через державний кордон Греції іноземців можуть вибірково протестувати на ковід.

Також Греція знімає заборону на поїздки між регіонами і на острови та скорочує комендантську годину.

Болгарія

Українці можуть в'їжджати до країни з 1 по 30 травня 2021 року. Таким є рішення болгарського Міністерства охорони здоров'я, повідомляє посольство України в Болгарії.

Для цього громадянам України потрібно показати один з документів на вибір: сертифікат вакцинації (з двома дозами вакцини) або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону чи негативний антиген-тест, зроблений за 48 годин до в'їзду.

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Ще одним документом, з яким українцям дозволять в'їжджати до Болгарії, є довідка про те, що людина перехворіла на COVID-19 не менше ніж за 14 днів та не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

У документі мають бути вказані особисті дані згідно із закордонним паспортом, відомості про лабораторію, що провела дослідження, дата тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат (Positive).

Другу дозу вакцини в Україні станом на 13 травня отримали лише трохи більше 8,3 тис людей з 918 тисяч, які вакциновані в Україні.

Якими будуть умови для в'їзду українців до Болгарії у червні, поки що невідомо.

Чорногорія

Українці можуть вільно в'їжджати до країни, без необхідності жодних тестів та інших документів. Таке рішення ухвалив уряд Чорногорії і воно набуло чинності з 24 квітня.

Скасування обмежувальних заходів також стосується туристів з Росії, Білорусі та Північної Македонії.

Окрім того, місцеві ЗМІ повідомили, що Чорногорія безкоштовно робитиме ПЛР-тести туристам, які їх потребують для повернення до себе додому.

Албанія

Українці можуть вільно подорожувати до Албанії, повідомляє Міністерство закордонних справ України на інтерактивній мапі для туристів. Для цього не потрібно навіть показувати негативний ПЛР-тест.

Перевірка стану здоров'я проводиться вибірково в пунктах перетину кордону, додають у повідомленні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мощеницька Драга - популярне курортне містечко в Хорватії

Хорватія

До 15 травня діє тимчасова заборона та обмеження перетину кордону Республіки Хорватія. Але є низка винятків, серед яких і туризм, повідомляє посольство України у цій країні.

Зокрема, ви маєте показати документ, що підтверджує сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти тощо.

Також в туриста має бути один з таких документів: негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону, або негативний результат швидкого тесту на антиген, або підтвердення, що людина перехворіла ковідом (ПЛР-тест чи підтвердження лікаря - не старіший 180 днів).

Якщо в туриста немає таких документів, то йому дозволять в'їзд в країну за умови 10-денної самоізоляції або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт.

Діти до 7 років звільняються від ПЛР-тесту, а старшим доведеться зробити.

Люди, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в'їзду.

Румунія

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з найцікавіших туристичних локацій Румунії - замок Дракули, у якому розмістили пункт вакцинації від ковіду

В Румунії діє режим надзвичайної ситуації, тому в'їзд іноземців, зокрема й українців, на територію країни заборонений. Ознайомитися з повним списком винятків можна на сайті МЗС, однак в цьому переліку немає туризму.

Транзитом перетинати територію Румунії дозволено.

Рішення про пропуск через державний кордон Румунії ухвалюють безпосередньо в румунському пункті пропуску представники прикордонної поліції Румунії.

Сербія

З 7 травня країна відкрита для іноземних туристів з усіх країн світу за умови наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин перед в'їздом.

Якщо раптом ваш рейс затримали, то в країні готові прийняти у вас результат тесту, який був зроблений за 72 години перед в'їздом.

Угорщина

В'їзд до Угорщини з 1 вересня минулого року дозволений лише українцям-членам сім'ї громадян Угорщини, тим, хто має дозвіл на проживання в країні, дипломатам та спортсменам, які працюють в Угорщині.

Українці також можуть їхати в Угорщину, якщо "документально доведуть, що протягом останніх 6 місяців хворіли на COVID-19", повідомляє МЗС. Який саме документ потрібен - не уточняється.

З боку України в'їхати в Угорщину можна лише через пункти пропуску "Тиса", "Лужанка" та "Вілок".

Іспанія

До 31 травня туристам, зокрема українським, в'їзд до Іспанії не дозволений. З повним переліком винятків можна ознайомитися на сайті МЗС.

Однак зазначається, що ці обмеження можуть змінити, якщо істотно зміняться обставини або оголосять оновлені рекомендації на рівні ЄС.

Інформація періодично змінюється, тому перед тим, як планувати поїздку до якоїсь з країн Європи, варто перевірити умови в'їзду на сайті Міністерства закордонних справ України, сайтах посольств та консульств України в цій країні та МЗС країни призначення.