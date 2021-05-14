"Весна прийшла": Зеленський вдарить по злодіях у законі й мешканцях Конча-Заспи

58 хвилин(и) тому

Президент Володимир Зеленський, коментуючи кримінальну справу проти політика Віктора Медведчука, оголосив, що "весна прийшла", давши зрозуміти, що почав виконувати свою передвиборчу обіцянку - "Весна прийде - саджати будемо".

Про це він заявив за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони 14 травня.

Загалом цього разу в поле зору РНБО потрапили кримінальні авторитети та мешканці державних володінь у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

Зокрема, Радбез застосував персональні санкції проти 557 злодіїв у законі та проти 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Зеленський пояснив, що для цих людей Україна блокує активи, вводить заборону в'їзду, анулює надані візи, запроваджує відмову у видачі нових віз та посвідок на проживання.

"Тим, хто в не в Україні, нема чого сюди приїжджати, тим, хто в Україні, нема чого тут затримуватись", - заявив президент.

І додав: "Ми не кажемо вам "до побачення", ми кажемо вам "прощавайте"".

Крім того, РНБО почало розглядати питання державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими в останні роки начебто користувалися на сумнівних підставах і за символічну плату.

За словами Зеленського, йдеться про 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач, де начебто після 2014 року проживає "низка незрозумілих осіб".

До них президент відніс, до прикладу, ексгенпрокурора Святослава Піскуна, міністрів часів Віктора Януковича Раїсу Богатирьову і Дмитра Табачника, віцепрем'єра часів Петра Порошенка Геннадія Зубка та директора департаменту корпорації "Богдан" Олександра Ільїна.

"Ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт в розмірі 50% та за символічну плату могли там проживати", - пояснив президент.

Зеленський пообіцяв повний аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, та умов, на яких вони отримали це право.

"Після цього нами буде розпочато велике переселення цих народів", - пообіцяв Зеленський.