"Страждання і біль" принца Гаррі. Онук королеви розповів, чому вивіз сім'ю

1 година тому

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Принц Гаррі в новому виступі пояснив, навіщо відвіз дружину і дитину в Каліфорнію, і сказав, що хотів би "розірвати замкнене коло болю і страждань", що оточувало його в дитинстві, щоб його власні діти не зазнали такого.

У герцога Сассекського вже є син Арчі, і зараз вони з дружиною Меган очікують народження другої дитини - дочки. При цьому, розповідаючи про своє нещасливе дитинство, Гаррі каже, що "не хотів би ні на кого вказувати пальцем".

У Кларенс-хаус (вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї) вже повідомили, що ніяк не коментуватимуть останні висловлювання принца.

Принц Гаррі, який взяв участь в американському подкасті Armchair Expert, порівняв своє життя з "сумішшю Шоу Трумана (в цій американській кінодрамі людина на ім'я Труман Бербанк живе своїм звичайним життям, не підозрюючи, що за ним постійно стежать відеокамери, і весь світ цілодобово стежить за його життям в прямому ефірі) і життям в зоопарку".

"Не думаю, що нам варто на когось показувати пальцем, але, коли йдеться про роль батьків, то я тією чи іншою мірою відчував біль і страждання, тому що такий біль і страждання, можливо, відчував мій батько або обидва батьки, і я хочу розірвати це замкнене коло, - заявив Гаррі ведучому подкасту Даксу Шепарду. - Це страждання на генетичному рівні, вони передаються у спадок, тому ми, як батьки, повинні постаратися зробити все можливе і сказати: знаєте що, це сталося зі мною, і я не хочу, щоб історія повторилася".

"Для мене головне - розуміти, що проблема існує, - додав герцог Сассекський. - Я раніше про це не думав і не помічав нічого, але в якийсь момент все склалося в ясну картину, і я сказав собі: ось він пішов в школу, і ось що сталося, я знаю про цей випадок в його житті і знаю, що це пов'язано з його батьками, а це значить, що він чинив зі мною так само, як чинили з ним. То як же мені змінити це щодо власних дітей?".

За словами Гаррі, переїзд всієї родини в Америку не був заздалегідь запланований, просто "іноді потрібно ухвалити рішення і передусім думати про свою сім'ю і своє власне психічне здоров'я".

"Тут я можу жити з високо піднятою головою, я відчуваю себе по-іншому, у мене розправилися плечі, та й у неї теж, тут можна пересуватися вільніше, я можу посадити Арчі на багажник велосипеда, раніше я б навіть подумати про це не зміг ", - сказав принц Гаррі про своє життя в Каліфорнії.

За словами кореспондента ВВС у справах королівської сім'ї Джонні Даймонда, чергові висловлювання принца Гаррі стали "справжнім виносом сміття з хати".

"Не можна сказати, що вони не говорили про це приватно, багато джерел повідомляли мені, що все це - результат впливу Меган, і що до неї Гаррі відчував себе в своїй ролі більш щасливим, - зазначає Даймонд. - Втім, сам Гаррі каже в цьому подкасті, що Меган зіграла свою роль в процесі усвідомлення ним, що є й інший шлях, інші можливості. Так що в цьому він дуже відвертий ".