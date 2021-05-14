Неймовірні сукні українки та інших учасниць конкурсу "Міс Всесвіт-2021"
Пір'я, крила, витинанки і цілі будинки - на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2021" учасниці з різних країн представили національні костюми.
Учасниці шоу, фінал якого проходить у Маямі, намагалися здивувати публіку своїми образами.
Єлизавета Ястремська, яка представляє Україну, була одягнута у сукню з білого та чорного атласу.
Вона називається "Душа-Витинанка". Задум полягав у тому, щоб втілити в сукні традиційний український паперовий орнамент.
За словами дизайнерки Наталії Шевчук, над сукнею впродовж місяця працювали сім майстринь.
Для костюма використали багато метрів білого і чорного атласу, а також спеціальний розчин, який тримає тканину. Вага сукні - 7 кілограмів, повідомляють ЗМІ.
Утім, вбрання викликало запитання в Білорусі. Художниця Єлизавета Червонцева заявляє, що була використана ідея її роботи, і вважає, що її авторські права порушили.
Директор конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в інтерв'ю виданню "КП" сказала про ці закиди таке: "Ми замовили костюм у дизайнера, заплатили гроші й не несемо відповідальності за кожну вишивку, візерунок".
27-річна Єлизавета Ястремська отримала корону і титул "Міс Україна Всесвіт" у 2020 році без конкурсу. У 2020 році конкурс вирішили не проводити через пандемію.
Корону переможниці передали першій "Міс Україна Всесвіт-2019". Цей титул належав Ястремській. Єлизавета Ястремська - модель. Також займається дизайном.
У фіналі конкурсу "Міс Всесвіт-2021" деякі учасниці використали показу для політичних чи соціальних гасел. Наприклад, міс М'янма вийшла з плакатом "Моліться за М'янму".
А на сукні Лоли де Лос Сантос з Уругваю було написано "Годі ненависті, жорстокості та дискримінації".
Фінал "Міс Всесвіт" відбудеться в ніч проти неділі за Києвом.
У конкурсі беруть участь представниці 74 країн. Попередньою переможницею була Зозібіні Тунзі з ПАР.