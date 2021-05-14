Неймовірні сукні українки та інших учасниць конкурсу "Міс Всесвіт-2021"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Єлизавета Ястремська представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2021"

Пір'я, крила, витинанки і цілі будинки - на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2021" учасниці з різних країн представили національні костюми.

Учасниці шоу, фінал якого проходить у Маямі, намагалися здивувати публіку своїми образами.

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Міс Малайзія привезла цілий будинок

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Міс США

Автор фото, Rodrigo Varela Підпис до фото, Міс Нікарагуа

Єлизавета Ястремська, яка представляє Україну, була одягнута у сукню з білого та чорного атласу.

Вона називається "Душа-Витинанка". Задум полягав у тому, щоб втілити в сукні традиційний український паперовий орнамент.

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images

За словами дизайнерки Наталії Шевчук, над сукнею впродовж місяця працювали сім майстринь.

Для костюма використали багато метрів білого і чорного атласу, а також спеціальний розчин, який тримає тканину. Вага сукні - 7 кілограмів, повідомляють ЗМІ.

Утім, вбрання викликало запитання в Білорусі. Художниця Єлизавета Червонцева заявляє, що була використана ідея її роботи, і вважає, що її авторські права порушили.

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images

Директор конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в інтерв'ю виданню "КП" сказала про ці закиди таке: "Ми замовили костюм у дизайнера, заплатили гроші й не несемо відповідальності за кожну вишивку, візерунок".

27-річна Єлизавета Ястремська отримала корону і титул "Міс Україна Всесвіт" у 2020 році без конкурсу. У 2020 році конкурс вирішили не проводити через пандемію.

Корону переможниці передали першій "Міс Україна Всесвіт-2019". Цей титул належав Ястремській. Єлизавета Ястремська - модель. Також займається дизайном.

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Мій Кайманові острова і пір'я

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Міс Коста-Ріка

У фіналі конкурсу "Міс Всесвіт-2021" деякі учасниці використали показу для політичних чи соціальних гасел. Наприклад, міс М'янма вийшла з плакатом "Моліться за М'янму".

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images

А на сукні Лоли де Лос Сантос з Уругваю було написано "Годі ненависті, жорстокості та дискримінації".

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images

Автор фото, Rodrigo Varela Getty Images Підпис до фото, Міс Мексика

Фінал "Міс Всесвіт" відбудеться в ніч проти неділі за Києвом.

У конкурсі беруть участь представниці 74 країн. Попередньою переможницею була Зозібіні Тунзі з ПАР.