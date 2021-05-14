Уряд взяв під контроль ціни на бензин. Чим це загрожує

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Кабінет міністрів 14 травня запровадив граничні торговельні націнки на паливо на період дії карантину. Продавцям палива доведеться враховувати це під час встановлення роздрібної ціни на пальне на автозаправках.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Гранична націнка складе не більше 7 гривень на літр для дизельного палива та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко пояснив, що це "вимушений і тимчасовий захід на період карантину".

"Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального. Але водночас уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень", - заявив міністр.

За його словами, граничний розмір торговельної надбавки "унеможливить маніпуляцію цінами" та "стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним".

Постанова набуває чинності з 15 травня.

Ще раніше, 29 березня, уряд запровадив тимчасове державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, зобов'язавши декларувати збільшення цін на ці види палива.

Критика

Рішення уряду вже розкритикували в Європейській Бізнес Асоціації (ЕБА), на думку якої ці ініціативи "є неприйнятними в цивілізованій європейській країні та сприятимуть ще більшій тінізації ринку".

Відповідно до заяви ЕБА, ці кроки суперечить угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, зазначають в організації, зараз у ринкову ціну палива закладено не лише середню вартість нафтопродуктів та граничні рівні торгівельної надбавки, але й витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, змінність курсу валют, контроль якості тощо.

"Тому, "ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпечення нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій", - вважають в ЕБА.

Ситуація також може підірвати конкуренцію. Адже велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів, йдеться в заяві.

"Механізм граничної торгівельної надбавки ставить прозорий бізнес в єдиний "ціновий коридор", а обов'язок завчасного декларування зміни цін спотворить цінову конкуренцію, що, очевидно, суттєво порушує принципи прозорої конкуренції", - переконані в ЕБА.

"Регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і відобразиться на податкових надходження до державного бюджету. Тобто у програші вийдуть усі сторони. Єдиний, хто отримає перемогу - тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротись країна", - йдеться в заяві.

Є і інші ризики, у 2005 році, наприклад, після штучного обмеження цін урядом утворився дефіцит палива та черги на автозаправках.