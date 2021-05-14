Два міністри з уряду Шмигаля подали у відставку

47 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це повідомила прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Криклій очолював Мінінфраструктури з серпня 2019 року. Він прийшов на посаду ще за попереднього прем'єра Олексія Гончарука.

Петрашко був міністром економіки з березня 2020-го.

Окрім того, Українська правда з посиланням на свої джерела повідомляє, що аналогічна заява найближчим часом може надійти від міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Проте це питання все ще вирішується.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в ефірі "Україна 24", що вже на наступному тижні відбудеться голосування в парламенті щодо відставок і нових призначень."У понеділок фракція розглядатиме можливих кандидатів на заміну", - додала вона.Кравчук уточнила, що ці кандидати працюють в центральних органах влади, проте відмовилася назвати їхні імена."В уряді з'явиться акцент на економіку, зростання ВВП, створення робочих місць", - сказала вона."А щодо міністра Степанова, то він заяву не писав", - зазначила політикиня.