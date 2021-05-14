Шмигаль просить Раду звільнити Степанова

1 година тому

Автор фото, ПРЕССЛУЖБА МОЗ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить парламент звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомила прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - написала вона у Facebook.

У п'ятницю також стало відомо, що ще двоє міністрів з уряду Дениса Шмигаля подали у відставку - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в ефірі "Україна 24", що вже на наступному тижні відбудеться голосування в парламенті щодо відставок і нових призначень.

"У понеділок фракція розглядатиме можливих кандидатів на заміну", - додала вона.

Степанов очолював МОЗ з березня 2020 року. За цей час опозиція неодноразово вимагала його відставки, а його перебування на посаді запам'яталося відразу кількома скандалами.

Зокрема, його звинувачували в провальній вакцинації та занадто повільних закупівлях в період пандемії, закидали неефективність в боротьбі з коронавірусом.

Але досі домогтися його відставки нікому не вдавалося.

Ймовірним наступником Степанова ЗМІ називають нинішнього головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Але цю інформацію офіційно ще не підтверджували.

Що каже Степанов?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що він заяву про відставку не писав.

"По суті справи, ці чутки про мою відставку почалися через місяць після мого призначення. Я знаю точно, що я зробив за цей рік, і як ми проходимо цю епідемію. Я вважаю, що це був найважчий рік взагалі не тільки в історії української медицини, а й один із найважчих років в історії України, тому що це була чергова війна, але чергова війна з COVID-19", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що за його керівництва "в медицині зробили навіть не крок вперед, а стрибок вперед", і пообіцяв відповісти на всі запитання фракції "Слуги народу".

"Готовий почути абсолютно конкретизовані претензії, не мантри під назвою "провал", що під цим нічого не стоїть. Абсолютно конкретно, які зауваження є, якщо вони є. Тому що усе решта - це суто політичні речі", - наголосив Степанов.

Коли його спитали, що має статися, щоб Степанов пішов у відставку, він відповів, що треба, аби у Верховній Раді за постанову про його відставку проголосували 226 депутатів.