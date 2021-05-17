"Найбільш смертоносний день". Ізраїль та Газа нарощують обстріли

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Газі обстріли призвели до значних руйнувань

Ізраїль та сектор Газа, який контролює ХАМАС, здійснили найбільш масовані взаємні обстріли з початку чергового загострення на Близькому Сході.

Цей день у Газі назвали "найбільш смертоносним".

Як заявляють палестинці, під час авіаударів ізраїльської армії в ніч на понеділок загинуло 42 людини, в тому числі 16 жінок і 10 дітей. Кореспондент агентства Reuters на місці подій повідомляє про більш ніж 100 авіаударів за цю ніч.

Всього новий виток конфлікту вже забрав життя 188 палестинців, серед яких 55 дітей і 33 жінки.

Угрупування ХАМАС також провело найбільш масований обстріл з початку ескалації конфлікту, випустивши ракети по Ашкелону, Ашдоду, Нетівоту та інших містах в Ізраїлі, за повідомленнями місцевих видань.

За даними ізраїльської армії, палестинці за цей тиждень випустили по території Ізраїлю понад 3 тис. ракет, велику частину яких перехопила ізраїльська система ППО "Залізний купол".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ізраїльська влада стверджує, що ХАМАС випустив по країні понад 3 тис. ракет за останній тиждень

Про нові жертви місцева влада не повідомляла, але відомо, що 10 жителів Ізраїлю, серед яких двоє дітей, загинули за тиждень бойових дій.

Мільйони ізраїльтян ховалися в безпечних кімнатах чи бомбосховищах, коли спрацьовували сирени, що попереджували про обстріли. Палестинці також намагалися вжити заходів безпеки, але в густо заселеному секторі Газа з браком ресурсів багатьом не було куди подітися.

В армії оборони Ізраїлю заявили, що "вражають цілі терористів в секторі Газа".

За підсумками останніх авіаударів ізраїльські військові заявили, що мали на меті вразити систему тунелів ХАМАСу у цьому районі. Внаслідок обвалення тунелів будинки над ними також зруйнувалися, що призвело до ненавмисних жертв серед цивільного населення.

Відповідно до заяви, Ізраїль також завдав удару по будинках лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара та його брата Мохаммеда Сінвара. Втім, за інформацією агентства Associated Press, навряд чи вони були вдома під час ударів.

У неділю ООН закликала обидві сторони конфлікту припинити вогонь, а генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш назвав те, що відбувається, "абсолютно жахливим".

Однак поки лідери протиборчих сил не прагнуть до перемир'я: у неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив в інтерв'ю, що операція проти ХАМАСу продовжиться "в повну силу".

"Ми діємо зараз і будемо продовжувати стільки, скільки необхідно. Це займе час", - сказав Нетаньяху.