Довгі робочі дні вбивають сотні тисяч людей щороку — ВООЗ

1 година тому

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Занадто тривалий робочий день призводить до передчасної смерті, заявляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Перше глобальне дослідження на цю тему показало, що у 2016 році 745 тис. людей померли від інсульту та серцевих захворювань через довгі робочі дні.

Відповідно до звіту, найбільше від цього страждають люди, які мешкають у Південно-Східній Азії та західній частині Тихоокеанського регіону.

ВООЗ також заявила, що ця тенденція може погіршитися через пандемію коронавірусу.

Дослідження показало, що робота тривалістю 55 годин на тиждень і більше збільшує ризик інсульту на 35%, а смерті від серцевих захворювань - на 17% у порівнянні з робочим тижнем тривалістю від 35 до 40 годин.

Дослідження, проведене разом з Міжнародною організацією праці (МОП), показало, що майже три чверті померлих внаслідок тривалої роботи були чоловіками середнього та старшого віку.

Часто смерть наставала значно пізніше - іноді через десятки років після такої довготривалої роботи.

Хоча дослідження не охоплювало період пандемії, представники ВООЗ заявили, що нещодавнє зростання віддаленої роботи та економічне уповільнення могли збільшити ризики, пов'язані з тривалим робочим часом.

"Ми маємо певні докази, які показують, що коли країни йдуть на національний карантин, кількість робочих годин збільшується приблизно на 10%", - каже представник ВООЗ Френк Пега.

У звіті зазначається, що тривалий робочий час спричиняє приблизно третину всіх захворювань, пов'язаних з роботою.

ВООЗ пропонує роботодавцям враховувати ці дані, оцінюючи ризики для здоров'я своїх працівників.

Обмеження робочих годин принесе користь також роботодавцям, оскільки це, як виявилося, збільшує продуктивність праці, каже Пега.

"Це дійсно розумний вибір - не збільшувати тривалість робочого часу в умовах економічної кризи", - переконують у ВООЗ.