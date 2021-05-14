Відставка Степанова, Путін про справу Медведчука і німецькі секс-працівники у небезпеці. Теленовини ВВС 14.05.21

25 хвилин(и) тому

У випуску 14 травня:

Можливі перестановки в уряді: прем'єр Шмигаль пропонує звільнти міністра охорони здоровя Степанова, два міністри подали у відставку. Хто може стати новим міністром Охорони здоров'я?

Чи ризикує Зеленський розсердити Путіна - як реагують на справу Медведчука у Великій Британії та у Кремлі.

Найсильніше загострення між Ізраїлем і Хамасом за останні роки - розбираємося у причинах конфлікту.

Німецькі секс-працівники опинилися під загрозою. У країні закрили борделі через коронавірус.

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