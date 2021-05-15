Китай вперше посадив на Марсі свій космічний апарат. Досі це вдавалося лише США

14 хвилин(и) тому

Автор фото, CNSA Підпис до фото, Кадрів з Марса ще немає - це модель

Перший китайський космічний апарат "Тяньвень-1", запущений з острова Хайнань у липні минулого року, здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Досі тільки американцям вдалося здійснити висадку на Червону планету.

Як повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на Національне космічне управління Китаю, апарат "Тяньвень-1" здійснив посадку в попередньо обраному районі у південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса. За допомогою марсохода планують дослідити геологію цього району.

Вперше китайський космічний апарат здійснив посадку на поверхню іншої планети. Китай став другою після США країною, яка почала досліджувати Марс.

"Тяньвень-1" складається з орбітального модуля, посадкової платформи та марсохода.

В кінці лютого зонд вийшов на орбіту і понад дві місяців вибирав відповідне місце посадки, пише Сіньхуа. Крім того, він фотографував поверхню планети.

Автор фото, CNSA Підпис до фото, "Тяньвень-1" досяг орбіти Марса в лютому, після чого фотографував поверхню планети

Марсохід "Чжучжун", названий на честь китайського бога вогню, тепер повинен обстежити місце посадки, перш ніж залишити платформу.

Він працює на сонячній енергії, на ровері встановлена камера з високою роздільною здатністю.

Марсохід вивчатиме поверхню та атмосферу планети. Крім того, "Чжучжун" шукатиме ознаки життя, яке, можливо, існувало на Марсі, а також за допомогою георадара - підземні води та лід.

Автор фото, CNSA Підпис до фото, На цій моделі видно, що "Чжучжун" нагадує американські марсоходи Spirit та Opportunity

Апарат названий на честь поеми "Питання до неба" китайського ліричного поета Цюй Юаня, що жив у IV столітті до н.е.

Зовні "Чжучжун" нагадує американські марсоходи Spirit та Opportunity, які доправили на поверхню Марса у 2004 році. Його вага - близько 240 кг, а енергію виробляють сонячні батареї.

Апарат обладнаний спеціальними щоглами з камерами для фотографування та навігації, а також інструментами для аналізу проб ґрунту та пошуку води й льоду. Дослідження планети, як очікують, триватиме близько 90 марсіанських діб.

"Вітаємо команду "Тяньвень-1" Національного космічного управління Китаю з успішною посадкою першого китайського марсохода "Чжучжун"! Разом зі світовою науковою спільнотою з нетерпінням чекаю на важливий внесок місії у розуміння людством Червоної планети", - написав у Twitter помічник керівника НАСА з питань науки Томас Зурбухен.