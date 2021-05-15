У російській колонії поставили лондонські телефонні будки

1 година тому

Автор фото, Gufsin

Заможні росіяни насолоджуються розкішними будинками в англійському стилі з галявинами, відвідують лондонські паби й магазини - але тепер і російські в'язні не відстають.

У новосибірській виправній колонії № 8 встановили червоні лондонські телефонні будки. Про це повідомила російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП).

За словами відомства, телефонні будки - справжні, і навіть обладнані відеозв'язком. Так в'язні можуть спілкуватися з друзями та родичами.

ФСВП розмістила в мережі фото будок та мурал із зображенням Біг-Бена.

Все це творіння рук сибірських в'язнів.

Російсько-британські відносини - доволі прохолодні, але чарівність Лондона - вище політики.

Цей російський фантастичний Лондон здається далеким від старих телефонних будок, які сьогодні можна побачити у більшій частині Британії.

А інший мурал із зображенням Вестмінстера покликаний "максимально передати атмосферу Лондона", написала ФСВП в інтернеті.

Автор фото, Gufsin

Один росіянин так прокоментував у Twitter тюремне нововведення: "Мамо, а де мій тато? - У Лондоні, синку".

Прессекретар ФСВП Олег Огуля розповів місцевому сайту ngs.ru, що колонія № 8 славиться декоративними виробами своїх засуджених. На її території є фонтани, макети літаків, ракет, а також різні промислові роботи, які власноруч виготовили підопічні виправного закладу.