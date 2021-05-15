Будинок Агати Крісті продають. У ньому вона писала книги про Пуаро і міс Марпл
Будинок письменниці Агати Крісті у Великій Британії виставили на продаж.
Його вартість оцінюють у 2,75 млн фунтів стерлінгів ($3,87 млн).
Агата Крісті разом зі своїм чоловіком купили "Вінтербрук-хаус" у Воллінгфорді (Оксфордшир) в 1934 році.
Саме там з-під її пера з'явилася на світ відома у всьому світі міс Марпл та були написані останні книги про Еркюля Пуаро.
Мер Воллінгфорда Маркус Гарріс вважає, що з будинку потрібно зробити музей і зберегти його для шанувальників королеви детективів.
"Агата Крісті - найпопулярніший автор після Шекспіра, і ми зобов'язані спробувати врятувати це чудове майно і мати щось, що було б даниною її життя і творчості", - сказав він ВВС.
Він додав, що працює над планом збору коштів і сподівається відтворити ту обставу, яка була за життя письменниці.
Крісті переїхала у "Вінтербрук-хаус" у 1934 році й жила там до своєї смерті в 1976-му.
У триповерховому будинку п'ять спалень. Він також має історичну табличку на фасаді.
Грегор Кляйнкнехт, який зі своєю сім'єю жив у будинку останні 20 років, сказав, що "мешкати у такому особливому місці було привілеєм".
Крісті визнана однією з найбільш продаваних письменниць в історії - її романи продали тиражем понад два мільярди примірників.
Агата Крісті
- Народилася 15 вересня 1890 року в Торкі (Девоншир).
- Померла 12 січня 1976-го у Воллінгфорді (Оксфордшир).
- За життя продала близько 300 мільйонів книг.
- Опублікувала 83 книги.
- Найбільш відомі твори: романи "Вбивство у Східному експресі" (1934), "Вбивства за алфавітом" (1936), "Десятеро негренят" (1939), п'єси "Мишоловка" (1952) та "Свідок обвинувачення" (1953).
- У 1971 році отримала титул Дами-командора ордена Британської імперії.