Будинок Агати Крісті продають. У ньому вона писала книги про Пуаро і міс Марпл

1 година тому

Автор фото, Savills Підпис до фото, Крісті переїхала у " Вінтербрук-хаус" у 1934 році й жила там до своєї смерті в 1976-му

Будинок письменниці Агати Крісті у Великій Британії виставили на продаж.

Його вартість оцінюють у 2,75 млн фунтів стерлінгів ($3,87 млн).

Агата Крісті разом зі своїм чоловіком купили "Вінтербрук-хаус" у Воллінгфорді (Оксфордшир) в 1934 році.

Саме там з-під її пера з'явилася на світ відома у всьому світі міс Марпл та були написані останні книги про Еркюля Пуаро.

Автор фото, Getty Images / Twentieth Century Fox Film Corp Підпис до фото, Геніального бельгійського детектива Еркюля Пуаро грали Альберт Фінні, Девід Суше, Кеннет Брана та багато інших акторів

Мер Воллінгфорда Маркус Гарріс вважає, що з будинку потрібно зробити музей і зберегти його для шанувальників королеви детективів.

"Агата Крісті - найпопулярніший автор після Шекспіра, і ми зобов'язані спробувати врятувати це чудове майно і мати щось, що було б даниною її життя і творчості", - сказав він ВВС.

Він додав, що працює над планом збору коштів і сподівається відтворити ту обставу, яка була за життя письменниці.

Автор фото, Savills Підпис до фото, Вартість будинку оцінюють у 2,75 млн фунтів стерлінгів ($3,87 млн)

Автор фото, Savills

Крісті переїхала у "Вінтербрук-хаус" у 1934 році й жила там до своєї смерті в 1976-му.

У триповерховому будинку п'ять спалень. Він також має історичну табличку на фасаді.

Грегор Кляйнкнехт, який зі своєю сім'єю жив у будинку останні 20 років, сказав, що "мешкати у такому особливому місці було привілеєм".

Крісті визнана однією з найбільш продаваних письменниць в історії - її романи продали тиражем понад два мільярди примірників.

Агата Крісті

Автор фото, PA Media

Народилася 15 вересня 1890 року в Торкі (Девоншир).

Померла 12 січня 1976-го у Воллінгфорді (Оксфордшир).

За життя продала близько 300 мільйонів книг.

Опублікувала 83 книги.

Найбільш відомі твори: романи "Вбивство у Східному експресі" (1934), "Вбивства за алфавітом" (1936), "Десятеро негренят" (1939), п'єси "Мишоловка" (1952) та "Свідок обвинувачення" (1953).

У 1971 році отримала титул Дами-командора ордена Британської імперії.