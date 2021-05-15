Конфлікт на Близькому Сході: в Ізраїль прибув посланець США, сутички не вщухають

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З початку бойових дій в Газі загинули щонайменше 133 людини, в Ізраїлі - восьмеро.

До Тель-Авіва прибув посланець США Хаді Амр, щоб провести переговори про деескалацію, адже збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинцями не вщухає.

Хаді Амр візьме участь у переговорах з ізраїльськими, палестинськими посадовцями та представниками ООН і наголосить на необхідності покласти край загостренню.

В результаті ізраїльських ударах по цілях у секторі Газа в суботу загинули 10 людей, тоді як палестинські бойовики обстріляли Ізраїль ракетами.

Цей спалах насильство в Газі та Ізраїлі є найгіршим з 2014 року.

Перед тим впродовж тижнів між ізраїльтянами й палестинцями нагромаджувалась напруга у Східному Єрусалимі, священному місці, шанованому як мусульманами, так і євреями. Вона завершилася сутичками. Угруповання ХАМАС - бойове ісламістське угруповання, яке керує сектором Газа, - почало стріляти ракетами, аби змусити Ізраїль відійти, і спровокувало повітряні удари у відповідь.

З початку бойових дій в Газі загинули щонайменше 133 людини, в Ізраїлі - восьмеро.

У п'ятницю сутички поширились на Західний берег, загинули щонайменше 11 палестинців, сотні були поранені. Ізраїльські сили застосовували сльозогінний газ, гумові та бойові кулі, палестинці кидали коктейлі Молотова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сутички, що сталися протягом останніх п'яти днів, - найгірші в цього регіоні за роки

У суботу, 15 травня, палестинці відзначають День Накба - річницю проголошення незалежності Ізраїлю 1948 року. Вони вважають цю подію катастрофою, бо сотні тисяч палестинців покинули свої домівки або були переміщені.

За словами дипломатичний кореспондент ВВС Пола Адамса, імовірність ще більшого загострення у суботу виглядає цілком реальною.

Чого хоче досягти посланець США?

Пан Амр приїхав напередодні недільного засідання Ради Безпеки ООН. Посольство США в Ізраїлі заявило, що мета його візиту - "наголосити на необхідності попрацювати заради стійкого спокою".

Але жодні заклики до ізраїльтян та палестинців поки що не допомогли.

Повітряні удари Ізраїлю по ХАМАСу в секторі Газа змусили президента США Джо Байдена терміново включити тему Близького Сходу до свого порядку денного. Його адміністрації довелося швидко активізувати дипломатичний фронт без повноцінної команди: у них ще немає навіть кандидата на посаду посла в Ізраїлі.

У четвер ізраїльські військові призвали 7000 армійських резервістів та розмістили війська й танки біля кордону з сектором Газа. Наземний наступ на Газу - серед варіантів, які розглядає Ізраїль, але рішення ще не ухвалено.

За оцінками, з понеділка 10 000 палестинців покинули свої будинки в секторі Газа через конфлікт, повідомляє ООН.