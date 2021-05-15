Бики втекли з пасовища і знайшли втіху на подвір'ях міста

1 година тому

У Британії бики втекли з пасовища і заблукали. Їх помітили у дворах будинків найближчого містечка, де вони їли живопліт.

Сім молодих бичків знайшли у місті Беверлі (Східний Йоркшир).

Журналіст BBC Девід Гаррісон побачив, як один з них зацікавлено розглядав батут.

Худобу зловили та повернули додому.

Гаррісон, який виклав фото "втікачів" у Twitter, зауважив, що один бичок відстав.

"Не зрозумів, що всі вже поїхали додому, - прокоментував він. - Це як відійшов у бар на дискотеці, а потім повернувся і побачив, що друзяк на танцмайданчику вже немає".

На пасовищах Східного Йоркшира багато домашньої худоби, але оскільки воріт чи решіток там немає, тварини іноді пускаються у мандри.

"Корови регулярно ходять дорогами, іноді заходять у двори, але далеко не відходять", - написав Гаррісон у Twitter.