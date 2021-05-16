Ізраїль завдав авіаудару по будинку лідера ХАМАСу

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Екскаватори розчищають завали у Газі після нових авіаударів

Ізраїльські військові заявляють, що під час хвилі повітряних ударів по сектору Газа розбомбили будинок політичного лідера палестинської групи бойовиків ХАМАС.

Вони оприлюднили відео вибуху бомби, яка, за їхніми словами, вразила будинок Ях'ї Сінвара, лідера угруповання на цій території.

В результаті повітряних ударів Ізраїлю в секторі Газа у неділю загинули щонайменше троє палестинців. Бойові дії тривають вже сьомий день.

Своєю чергою, палестинські бойовики обстріляли Ізраїль ракетами, змусивши місцевих жителів тікати до бомбосховищ.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв "продовжувати рішуче реагувати" на ракетні обстріли на тлі закликів міжнародної спільноти припинити ескалацію конфлікту.

Пізніше у неділю має відбутися засідання Ради Безпеки ООН.

У суботу президент США Джо Байден зателефонував пану Нетаньягу та палестинському президенту Махмуду Аббасу, щоб висловити занепокоєння ситуацією.

За словами палестинських чиновників, від початку бойових дій у понеділок у секторі Газа вбили щонайменше 141 людину, зокрема 39 дітей та 22 жінок. Ізраїль заявляє, що серед загиблих - десятки бойовиків.

Десять людей, зокрема двоє дітей, були вбиті в результаті нападів бойовиків на Ізраїль, заявляють ізраїльські чиновники.

У суботньому телезверненні пан Нетаньягу сказав, що авіаудари триватимуть "доти, поки це буде потрібно", і що Ізраїль робить усе можливе для обмеження людських жертв.

"Сторона, яка винна у цьому протистоянні - це не ми, а ті, хто на нас нападає", - сказав пан Нетаньягу.

Спалах насильства протягом останніх шести днів відбувся на тлі посилення ізраїльсько-палестинської напруги у Східному Єрусалимі, що завершилося сутичками на святому місці, шанованому як мусульманами, так і євреями. ХАМАС - палестинська бойова група, яка керує сектором Газа, - почав ракетні обстріли, чим спровокував повітряні удари у відповідь.

Наскільки серйозними були нічні бомбардування?

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по будинках Ях'ї Сінвара та його брата Мухаммеда Сінвара, якого вони називають керівником логістики та людських ресурсів ХАМАСу.

Вони додають, що обидві резиденції "служили військовою інфраструктурою" для ХАМАСу.

Місцеві джерела підтвердили ЗМІ, що будинок лідера ХАМАС розбомбили. Про долю обох братів вони не повідомляли.

Протягом ночі в місті Газа відбулися численні повітряні удари, десятки людей зникли під завалами будинків, розповідає кореспондент ВВС Рушді Абуалуф.

"Будинок, в якому я живу, в західній частині міста, здригнувся як від землетрусу, - написав він у Twitter. - Істеричний стан хаосу, кричать діти та жінки у будівлі, де живе понад 200 людей".

Бойовики випустили з Гази в бік Ізраїлю близько 120 ракет, заявили ізраїльські військові. Повідомлення про серйозні поранення не надходили.

Що відбувалось у суботу?

В результаті авіаудару Ізраїлю в таборі біженців на захід від міста Газа загинули десять членів однієї родини, з якої вижив лише п'ятимісячний хлопчик Омар Аль-Хадіді.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З усієї родини вижило лише немовля

Батька немовляти Мохаммада Аль-Хадіді на той момент не було вдома. "Там не було ракет, лише жінки та діти, ракет, лише мирні діти, що святкували Рамазан-байрам, що вони зробили, щоб заслужити це?" - сказав він агенції Reuters.

"Він був у поганому стані. У нього зламана стегнова кістка, у нього синці по всьому тілу, але, на щастя, після першого огляду він стабільний", - сказав лікар, який лікував Омара.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські бойовики випустили 278 ракет з сектора Газа, деякі з яких влучили в будинки у містах Ашдод, Беер-Шева та Сдерот на півдні країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місце удару ракети в Рамат-Гані, де загинув ізраїльтянин

Військові також заявили, що десятки ракет перехопила протиракетна система "Залізний купол".

Внаслідок ракетного удару загинув чоловік у Рамат-Гані, передмісті Тель-Авіва. За повідомленнями, його поранило осколками у власній квартирі.

Що сталося з багатоповерхівкою в секторі Газа?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Авіаудар зруйнував багатоповерхівку

У суботу авіаційний удар Ізраїлю зруйнував багатоповерхівку, в якій розміщувалися ЗМІ, зокрема The Associated Press та "Аль-Джазіра", а також низка офісів та квартир.

У заяві, опублікованій незабаром після цього, ізраїльські військові зазначили, що в будівлі розміщувалися військові активи, що належать ХАМАС. Орендодавець будівлі це заперечує.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що його "глибоко турбує" удар по будівлі.

"Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-яке невибіркове націлювання на цивільні та медіаструктури порушує міжнародне право і його слід уникати будь-якою ціною", - сказав його речник.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Залишки багатоповерхівки Аль-Джалаа, де розміщувалися різні медіаорганізації

Associated Press (AP) заявила, що будівлю розбомбили приблизно через годину після того, як ізраїльські сили наказали людям евакуюватися.

Генеральний директор новинної організації Гері Прюїтт заявив: "Це надзвичайно тривожний розвиток подій. Ми ледь уникли страшних людських втрат. Десяток журналістів AP і фрілансерів перебували всередині будівлі і, на щастя, ми змогли їх вчасно евакуювати".

Про що говорив Байден?

Президент Байден сказав пану Нетаньягу, що продовжує підтримувати право Ізраїлю на захист. Він висловив занепокоєння смертями з обох боків та закликав захистити журналістів.

Під час розмови з президентом Аббасом американський лідер заявив, що він прагне "зміцнити американсько-палестинське партнерство". Він також заявив, що ХАМАС має припинити ракетний обстріл Ізраїлю.

Президент Аббас, який базується на окупованому Західному березі, не має реальної влади в секторі Газа, але США не будуть говорити з ХАМАСом, який вони вважають терористичною організацією.

Пан Байден сказав обом лідерам, що обидві сторони мають знайти спільне вирішення конфлікту.

Американський посланець Хаді Амір перебуває у Тель-Авіві, щоб взяти участь у переговорах із ізраїльтянами, палестинцями та представниками ООН з метою досягнення "стійкого спокою".

У суботу в усьому світі пройшли акції на підтримку палестинців. У центрі Парижа поліція застосувала сльозогінний газ та водяну гармату для розгону незаконної демонстрації, тоді як у Лондоні дев'ять поліцейських постраждали під час зіткнень з демонстрантами біля посольства Ізраїлю.