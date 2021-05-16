Недосипання чи забагато сну - що гірше для здоров'я?

1 година тому

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Про шкоду недосипання для організму людини написано багато. Брак сну не тільки негативно впливає на наш настрій та порушує концентрацію уваги, він може призвести до багатьох серйозних захворювань.

Тому лікарі радять висипатися. Але як бути, якщо ви стали спати довше, ніж потрібно вашому організму для нормального відновлення?

Сайт Metafact.io опитав 26 нейробіологів і фахівців з проблем сну, щоб з'ясувати, чи вважають вони зайвий сон шкідливим, і 85% з них сказали, що не бачать в цьому нічого поганого, пише кореспондент ВВС Леонід Лунєєв.

Експертка Військово-морського медичного дослідницького підрозділу США докторка Джо Колдвелл з військовою пунктуальністю зазначила, що оптимальною тривалістю сну слід вважати сім годин поспіль. Кожна зайва година - так само, як і кожна година, "відірвана" від цього сну - буде, за її словами, вести до додаткових негативних наслідків для здоров'я.

До таких наслідків можна віднести підвищення ризику виникнення діабету, ожиріння і серцево-судинних захворювань.

Переважна більшість експертів вважає, що занадто довгий сон разом із браком фізичних вправ теоретично має бути пов'язаний з підвищеним ризиком для здоров'я - і навіть життя.

Щоправда, фактичних даних вони не мають, а ті деякі експерименти, які проводили з цього приводу, говорять про зворотне.

"Продовження сну понад звичайну норму позитивно впливає на багато функцій організму - знижується кров'яний тиск і чутливість до болю. Зате підвищується чутливість до інсуліну", - відзначає докторка Моніка Гаак з Гарварда.

"Проблема з визначенням "тривалий сон шкідливий" полягає в тому, що ми не знаємо з точністю, від чого у любителів довго поспати бувають проблеми зі здоров'ям, - вважає дослідник зі Стенфорда Джеймі Зайтцер. - Можливо, вони сплять так довго тому, що якісь медичні проблеми змушують їх це робити, адже відомо, що сон - найкращий лікар".

Багато експертів погоджуються з тим, що можуть бути й інші фактори, що пов'язують довгий сон з несприятливим результатом, однак ніхто не знає, що це за фактори.

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"Найбільш правдоподібним поясненням може бути те, що до зайвого сну підштовхує якесь захворювання, а не навпаки, - вважає доктор Вільям Кіллгор з Університету Аризони. - Однак за відсутності підтверджених дослідженнями фактів це залишається питанням із серії "що було раніше, курка чи яйце".

Як зазначає доктор Джеймс Вер з Медичної школи Східної Вірджинії, нам не варто хвилюватися з приводу занадто тривалого сну: "Здоровій людині передозування сну не загрожує, тому що вона просто прокинеться сама - і або залишиться лежати в ліжку, зазвичай з відчуттям дискомфорту, або встане".

Нарешті, як відзначають опитані експерти, зміна в тривалості сну може бути індикатором того, що з вами щось відбувається.

"Якщо ви раптом виявили, що для нормальної життєдіяльності вам потрібно спати набагато більше семи годин, якщо раптом вам стало хотітися поспати помітно довше звичайного, то вам, імовірно, варто звернутися до лікаря, - радить доктор Кіллгор. - Адже навіть якщо сам довгий сон вам не зашкодить, це може зробити причина, яка його викликала".